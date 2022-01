Original-Research: PAION AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PAION AG

Unternehmen: PAION AGISIN: DE000A0B65S3

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.01.2022 Kursziel: EUR3,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 3,80.

Zusammenfassung: Im vergangenen Jahr haben PAIONs Partner Remimazolam in den USA für die Kurzsedierung und in Südkorea für die Allgemeinanästhesie auf den Markt gebracht, während PAION selbst das Produkt für die Kurzsedierung in Großbritannien (August 2021), den Niederlanden (September 2021) und Dänemark (September 2021) eingeführt hat. Diese Markteinführungen folgten auf Markteinführungen durch Partner für die Allgemeinanästhesie in Japan und für die Kurzsedierung in China im Jahr 2020. Anfang 2021 gab PAION den Erwerb der exklusiven europäischen Vermarktungsrechte für den Vasokonstriktor Angiotensin II und das Antibiotikum der Tetracyclin-Klasse, Eravacyclin, bekannt. Beide Medikamente sind in den USA und Europa zugelassen. PAION hat Angiotensin II bisher in Deutschland (Juli 2021) und Eravacyclin in den Niederlanden (September 2021) eingeführt. Das Unternehmen plant, die gestaffelte Einführung aller drei Produkte auf den europäischen Schlüsselmärkten in den nächsten zwei Jahren fortzusetzen. Remimazolam war Ende 2020 in 400 Krankenhäusern in Japan gelistet, und in den USA wird erwartet, dass das Medikament bis Ende letzten Jahres in der angestrebten Zahl von 150 Kliniken auf der Liste stand. Trotzdem rechnen wir für 2021 nur mit Lizenzeinnahmen von Partnern in Höhe von EUR1,2 Mio. In Japan wurde das Geschäft durch einen kontaminationsbedingten Chargenrückruf und in den USA durch die pandemiebedingte Verschiebung elektiver chirurgischer Eingriffe und Schwierigkeiten beim Zugang zu Kliniken und verschreibenden Ärzten beeinträchtigt. In UU/UK rechnen wir für 2021 mit einem Umsatz von lediglich EUR0,2 Mio. Lieferungen von pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und Meilensteinzahlungen machen den Rest unserer Umsatzprognose für 2021 von EUR7,1 Mio. aus. Dennoch sind wir weiterhin zuversichtlich, dass PAION langfristig erfolgreich sein wird, und erwarten, dass die Umsatzentwicklung nach der Verstärkung des EU-Vertriebes und dem Abklingen der Pandemie deutlich an Dynamik gewinnen wird. Wir halten PAIONs Umsatz- und EBITDA-Ziel für 2026 in Höhe von EUR200 Mio. bzw. EUR100 Mio. weiterhin für realistisch. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch das Kursziel von EUR4,10 auf EUR3,80. Die Senkung spiegelt vor allem die geringere kurzfristige Rentabilität wider, als in unserer letzten Studie vom Juli 2021 prognostiziert, sowie die Streichung der ICU-Indikation aus unserem Modell.

Abstract: Last year PAION's partners launched remimazolam in the US for procedural sedation and in South Korea for general anaesthesia while PAION has itself launched the product for procedural sedation in the UK (August 2021), the Netherlands (September 2021) and Denmark (September 2021). These launches followed market introductions by partners for general anaesthesia in Japan and for procedural sedation in China in 2020. In early 2021, PAION announced the acquisition of exclusive European commercialisation rights for the vasoconstrictor, angiotensin II, and the tetracycline-class antibiotic, eravacycline. Both drugs are approved in the US and Europe. PAION has so far launched angiotensin II in Germany (July 2021) and eravacycline in the Netherlands (September 2021). The company plans to continue the staggered launch of all three products on key European markets over the next two years. Remimazolam was listed at 400 hospitals in Japan at the end of 2020 and in the US the drug is expected to have been on formulary at the targeted number of 150 accounts by the end of last year. Despite this, we model royalty income from partners of only EUR1.2m for 2021. In Japan business was affected by a contamination-related batch recall and in the US by the pandemic-related postponement of elective surgical procedures and difficulty in accessing clinics and prescribing doctors. Meanwhile, in the EU/UK we pencil in revenue of only EUR0.2m for 2021. Supplies of active pharmaceutical ingredient (API) and milestone payments make up the balance of our 2021 revenue forecast of EUR7.1m. Nevertheless, we remain confident of PAION's long term success and expect traction to improve substantially as the EU marketing effort is strengthened and the pandemic eases. We continue to find PAION's 2026 target for revenue and EBITDA of EUR200m and EUR100m respectively, realistic. We maintain our Buy recommendation but lower the price target from EUR4.10 to EUR3.80. The reduction mainly reflects lower near term profitability than forecast in our most recent note of July 2021 as well as the removal of the ICU indication from our model.

