Original-Research: PANTAFLIX AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: PANTAFLIX AGISIN: DE000A12UPJ7

Anlass der Studie: Erststudie Empfehlung: Kaufen seit: 22.03.2022 Kursziel: 2,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Bereit für eine Neuverfilmung

Als der Medien- und Technologiekonzern PANTAFLIX 2016 mit seiner eigenentwickelten Streaming-Plattform angetreten ist, um Millionen außerhalb ihres Heimatlandes lebenden 'Expatriates' heimischen Content zugänglich zu machen und damit die herkömmlichen Strukturen der globalen Filmdistribution herauszufordern, war die (Börsen-)Euphorie groß. Die Grundidee erschien sinnvoll, jedoch zeigte sich bereits einige Quartale später, dass die geschürten Markterwartungen nicht erfüllbar waren. Mit dem darauffolgenden Einbruch der Aktie verschwand der Konzern vom Radar vieler institutioneller Investoren.

Nach einer personellen ebenso wie strategischen Neuausrichtung erscheint PANTAFLIX nun jedoch bereit für eine Neuverfilmung: Während die u.E. technologisch ausgereifte Plattform verstärkt auf (White-Label-)Lösungen für B2B-Kunden ausgerichtet wurde und damit eine durchaus attraktive Nische adressiert, profitiert das seit jeher profitable Stammgeschäft der Film- und Serienproduktionen vom dynamischen Wachstum des Streaming-Marktes (CAGR 2017-25e: 15,3%). Insbesondere der Trend zu immer mehr Eigenproduktionen der global aktiven Anbieter wie Netflix, Amazon und Apple, die sich weder IT- noch preisseitig entscheidend voneinander abgrenzen können und daher exklusiven Content als Differenzierungsmerkmal nutzen, dient in diesem Geschäft angesichts limitierter interner Kapazitäten dieser Konzerne als zentraler Wachstumstreiber für externe Produzenten. So ist etwa allein bei Netflix die Zahl der sogenannten 'Originals' von 7 Formaten in 2014 auf über 200 in 2020 gestiegen.

Wenngleich das Wettbewerbsumfeld unter den zahlreichen, oftmals lokal spezialisierten Produzenten durchaus kompetitiv ist, betrachten wir die langjährige Branchenerfahrung, das starke Netzwerk in der Filmindustrie mit besonderen Beziehungen zu populären Akteuren wie dem Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie die starke Reputation durch zahlreiche international erfolgreiche Filme und Serien als klare Assets von PANTAFLIX. Exemplarisch hierfür kann nicht zuletzt der in 2021 für Netflix gedrehte Film 'Army of Thieves' genannt werden, der in über 90 Ländern auf Platz 1 der Charts landete.

Mit einem avisierten Konzernerlös von 'mindestens' 30,0 Mio. Euro (MONe: 31,5 Mio. Euro) sowie einer erheblichen Verbesserung der Profitabilität auf ein EBIT zwischen -2,5 Mio. Euro und Break-Even (MONe: -2,2 Mio. Euro) dürfte man die Erfolge aus dem Produktionsgeschäft nach überstandener 'Corona-Krise' bereits in den Geschäftszahlen 2021 erkennen. Auch mit Blick auf 2022 und 2023 scheint die Pipeline aussichtsreich. So hat PANTAFLIX u.a. jüngst über den Zuschlag für das bisher größte Produktionsprojekt der Firmengeschichte berichtet (MONe: >15 Mio. Euro Volumen). In Kombination mit den in den letzten Quartalen initiierten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen sollte sich das absehbare Wachstum u.E. auch zunehmend in den Ergebniskennziffern widerspiegeln, weswegen wir mittelfristig eine Ausweitung der EBIT-Marge auf über 8% erwarten.

Fazit: PANTAFLIX hat mit der Refokussierung auf das profitable Produktionsgeschäft und der Neuausrichtung der Plattform die Weichen gestellt, um zukünftig wieder profitabel zu wachsen. Wir nehmen die Aktie in Erwartung positiven operativen Newsflows mit einer Kaufempfehlung und einem DCF-basierten Kursziel von 2,00 Euro in die Coverage auf.

