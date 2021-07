Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG

Unternehmen: pferdewetten.de AGISIN: DE000A2YN777

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.07.2021 Kursziel: 26,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

pferdewetten.de prüft den Einstieg ins Sportwetten-Retailgeschäft

pferdewetten.de hat jüngst bekannt gegeben, dass der Vorstand eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zur Gründung einer neuen Gesellschaft geschlossen hat, über die der Einstieg ins stationäre Sportwettengeschäft umgesetzt werden soll. Wir haben darüber mit dem Management gesprochen und die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst.

Einzelheiten des Letter of Intent: Der LOI wurde zusammen mit einem noch nicht näher benannten Geschäftspartner geschlossen, der laut Unternehmen über eine eigene Sportwettensoftware für sowohl das Retail- als auch das Onlinegeschäft, umfangreiches Know-How sowie ein großes Netzwerk im Bereich des stationären Sportwettenmarktes in Deutschland verfügt. Nach unserem Verständnis gehören zu den hiesigen Top 5 Marktteilnehmern im stationären Bereich Tipico, Tipwin, Bet3000, Happybet und die Gauselmann Gruppe, wobei die erstgenannten drei u.E. ein besseres Produkt sowie eine performantere Software haben. An der neuen Gesellschaft, der pferdewetten.de laut Plan ein Darlehen von bis zu 8,0 Mio. Euro gewährt, soll das Unternehmen 70% halten, sodass die stationären Aktivitäten bei pferdewetten.de vollkonsolidiert werden könnten. Den Break- Even wird das Joint Venture voraussichtlich im dritten Jahr nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit erreichen. Um das Brand-Building der bestehenden Marke 'sportwetten.de' zu unterstützen, sollen die neuen stationären Wettannahmestellen unter gleicher Marke aktiv werden. Zur abschließenden Beurteilung führt pferdewetten.de gerade eine Due Diligence durch, um insbesondere die Wettsoftware zu prüfen, da hier u.E. auch der Schlüssel zum Erfolg des Vorhabens liegt. Die finale Entscheidung erwarten wir noch im laufenden Q3/21.

Rationale des Wandels vom Pure-Play- zum Omnichannel-Anbieter: Für pferdewetten.de als Pure-Play-Online-Wettanbieter wirkt der Schritt zum Einstieg in den stationären Sportwettenmarkt mit Blick auf die Wachstumstreiber ungewöhnlich. So soll der Online-Wettmarkt in Europa bis 2023 mit einem CAGR von 7,4% wachsen, wohingegen der stationäre Markt mit 0,7% stagnieren dürfte (Quelle: H2 Gambling). Wir sehen dennoch verschiedene Gründe, weshalb der Schritt mittel- bis langfristig vielversprechend erscheint: pferdewetten.de betreibt derzeit zwar eine eigene Plattform, nutzt jedoch die Software von BetConstruct und muss daher einen Teil der Erlöse abführen (MONe: 10-15%). Perspektivisch könnte das Unternehmen die Software aus dem Joint Venture nutzen und den Umsatzanteil einbehalten. Darüber hinaus könnte pferdewetten.de durch den Omnichannel-Ansatz zukünftig verstärkt Cross-Selling-Potenziale zwischen der Sportwette, Pferdewette und dem Casino-Geschäft heben. Zudem dürfte das Unternehmen als Omnichannel-Anbieter mit Aktivitäten in den drei zuvor genannten Wettbereichen auch zunehmend attraktiver für größere Wettanbieter werden, die ihre Präsenz in der DACH-Region auf- bzw. ausbauen wollen.

Fazit: Die auf den ersten Blick für uns etwas ungewöhnliche Absicht zum Einstieg in das stationäre Sportwettengeschäft dürfte sich aufgrund der Anlaufverluste kurzfristig negativ aber mittel- bis langfristig positiv auf die operative Entwicklung auswirken. Unser Modell lassen wir bis zum Abschluss der Due Diligence unverändert. Die Kaufempfehlung wird mit unverändertem Kursziel von 26,00 Euro bestätigt.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22715.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°