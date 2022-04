Original-Research: pferdewetten.de (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: pferdewetten.de - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de

Unternehmen: pferdewetten.deISIN: DE000A2YN777

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.04.2022 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Geschäftsjahr 2021 planmäßig aber mit Schwächen abgeschlossen

pferdewetten.de hat jüngst den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und damit die zuletzt Anfang März angepasste Guidance erreicht. Darüber hinaus gab der Vorstand einen Ausblick für 2022 bekannt.

Umsatz aufgrund hoher Kundengewinne unter Vorjahr: Die Erlöse gingen in 2021 um 10,2% yoy auf 12,7 Mio. Euro zurück. Zurückzuführen ist dies auf eine rückläufige Entwicklung in beiden Segmenten (Pferdewette: -3,3% yoy; Sportwetten -26,9% yoy). Die besonders schwache Entwicklung im Bereich Sportwetten ist sowohl auf hohe Wettgewinne als auch Kundengewinnungsmaßnahmen (Gutscheine) zur Steigerung des Bekanntheitsgrads zurückzuführen. Wenngleich der erzielte Umsatz i.H.v. nur 0,4 Mio. Euro sehr enttäuschend ist, scheinen die Kundengewinnungsmaßnahmen zumindest mit Blick auf die Entwicklung der Wetteinsätze erste Früchte zu tragen. Diese sind im Bereich der Sportwette nämlich signifikant von 12 auf 28 Mio. Euro gestiegen. In den nächsten Quartalen muss es pferdewetten.de nun gelingen, aus den steigenden Wetteinsätzen auch spürbar mehr Umsatz (Net Gaming Revenue) zu erwirtschaften. Eine deutliche Verbesserung erwartet das Unternehmen durch die kurz bevorstehende Einführung der eigenen Software.

Ergebnis deutlich durch gesteigerte Marketingmaßnahmen belastet: Auf Ergebnisebene erzielte pferdewetten.de ein EBIT i.H.v. -0,6 Mio. Euro (Vj.: 2,5 Mio. Euro), das innerhalb der zuletzt im März angepassten Guidance (-0,5 bis -1,0 vs. zuvor -1,7 bis -2,7 Mio. Euro) liegt. Hintergrund der besser als gedachten Ergebnisentwicklung ist die Aktivierung der Kosten für die neue Wett-Software (1,1 Mio. Euro) sowie ein über Plan liegender Verlauf im Dezember. Neben diesem positiven Effekt haben in 2021 insbesondere die deutlich erhöhten Marketingaktivitäten im Bereich Sportwetten die Profitabilität beeinflusst. Nach nur 1,3 Mio. Euro Werbeausgaben in 2020 stiegen diese nun auf 4,4 Mio. Euro deutlich an. Das Nettoergebnis fiel mit -0,2 Mio. Euro aufgrund eines positiven Steuereffekts etwas besser aus.

Guidance 2022 von Wachstumsinvestitionen gezeichnet: Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand von einem Wachstum der Brutto Wett- und Gamingerträge (GGR) auf 50,0 bis 65,0 Mio. Euro aus (Vj.: 40 Mio. Euro). Auch die Umsatzerlöse (NGR) sollen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen. Aufgrund der geplanten Investitionen im Bereich der Sportwette (Online & Retail) geht das Management von einem EBIT i.H.v. -2,5 bis -3,5 Mio. Euro aus. Wir haben unsere Prognosen u.a. infolge der Verzögerungen bei der Lizenzerteilung und dadurch resultierende Einbußen auf Umsatz- und Ergebnisebene sowie aufgrund der zuletzt schwachen Entwicklung in der Online-Sportwette reduziert.

Fazit: pferdewetten.de hatte im Geschäftsjahr 2021 erheblichen Gegenwind, der sich nun teilweise auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 fortsetzt. Insbesondere die regulatorischen Hindernisse dämpfen die Wachstumsaussichten etwas. In den nächsten Wochen steht nun ganz klar die Implementierung der Sportwetten-Software sowie der Rollout der Retail-Shops im Fokus. Da die jüngsten Unwägbarkeiten u.E. temporärer Natur sind und die Pipeline für den Shop-Rollout nach Unternehmensangaben vielversprechend ist, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 25,00 Euro (zuvor: 28,00 Euro).

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

