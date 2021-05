Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

^

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AGISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 12.05.2021 Kursziel: 7,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,70.

Zusammenfassung: PNE hat Q1-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die Gesamtleistung hat sich dank umfangreicher Bautätigkeit auf EUR49 Mio. fast verdoppelt. Schwache Windverhältnisse führten zu einem deutlich niedrigeren EBITDA im Segment Stromerzeugung. Daher lag das Konzern-EBITDA leicht unter dem Vorjahresniveau (EUR6,3 Mio. vs. EUR6,4 Mio. in Q1/20, FBe: EUR6,9 Mio.). Höhere Abschreibungen führten zu einem Rückgang des EBITs um 52 % auf EUR1,1 Mio. (FBe: EUR1,35 Mio.). Aufgrund eines deutlich besseren Finanzergebnisses (positiver SWAP-Effekt von EUR2,3 Mio.) lag das Nettoergebnis bei EUR1,1 Mio. (Q1/20: EUR0,3 Mio., FBe: EUR-1,3 Mio.). Das Management bestätigte die EBITDA-Prognose für 2021 von EUR24-32 Mio. Die schwachen Windbedingungen in Q1 überschatten die guten Fortschritte beim Ausbau des eigenen Anlagenportfolios (+17 MW auf 152 MW), die ausgezeichnete Entwicklung des Dienstleistungssegments (Segment-EBIT: EUR0,9 Mio. gegenüber EUR0,3 Mio. in Q1/20) und die starke Bautätigkeit. Wir halten an unseren Prognosen fest und bekräftigen unser Kursziel von EUR7,70 sowie unser Add-Rating.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 7.70 price target.

Abstract: PNE has reported Q1 figures and held a conference call. Total output almost doubled y/y to EUR49m thanks to high construction activity. Weak wind conditions resulted in much lower Electricity Generation segment EBITDA. For this reason, group EBITDA was slightly below the prior year level (EUR6.3m vs. EUR6.4m in Q1/20, FBe: EUR6.9m). Higher depreciation led to EBIT falling 52% y/y to EUR1.1m (FBe: EUR1.35m). The net result came in at EUR1.1m (Q1/20: EUR0.3m, FBe: EUR-1.3m) due to a much better financial result (positive income from swaps of EUR2.3m). Management confirmed 2021 EBITDA guidance of EUR24-32m. The weak wind conditions in Q1 overshadow good progress in own plant portfolio expansion (+17 MW to 152 MW), the excellent service segment development (segment EBIT: EUR0.9m versus EUR0.3m in Q1/20), and strong construction activity. We stick to our forecasts and reiterate our EUR7.70 price target and Add rating.

