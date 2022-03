Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

^

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AGISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 18.03.2022 Kursziel: 10,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,80 auf EUR 10,00.

Zusammenfassung: Angesichts der seit September 2021 in die Höhe geschnellten Strompreise, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einen weiteren Schub erhielten, erwarten wir, dass PNE in Q4/21 und Q1/22 einen außerordentlichen Gewinn aus dem Stromverkauf erzielen wird. Das Segment Stromerzeugung wird aus drei Gründen deutlich bessere Ergebnisse liefern: (1) die Strompreise an der Strombörse waren viel höher als die Einspeisetarife des Windparkportfolios von PNE, (2) das Portfolio ist größer (233 MW Ende Q4/21 gegenüber 152 MW Ende Q1/21) und (3) die Windverhältnisse sind seit Anfang 2022 besser als im Vorjahreszeitraum. Außerdem meldete PNE die ersten Verkäufe in ihrem relativ neuen PV-Geschäftssegment. Es wurden zwei PV-Projekte (USA und Rumänien) mit insgesamt 280 MW verkauft. Die Bundesregierung will die Energiewende beschleunigen und strebt nun einen 100%igen Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2035 an (bisher: 2050). Wir glauben, dass das Projektentwicklungsgeschäft von PNE mit seiner >2,1 GW deutschen Wind- und PV-Projektpipeline in den kommenden Jahren von diesen Verbesserungen profitieren wird. Die Turbulenzen auf den Erdgas- und Strommärkten haben die Unterstützung für Wind- und Solarenergie in Politik und Gesellschaft vergrößert. Erneuerbare Energien sind nicht nur preiswerter und sauberer als fossile Brennstoffe, sie bieten auch ein viel höheres Maß an Energiesicherheit als fossile Brennstoffe, da sie nicht importiert werden müssen. Wir sehen daher unsere mittelfristigen Wachstumsprognosen für PNE durch die angekündigten regulatorischen Verbesserungen und die verstärkte politische Unterstützung gut untermauert. Wir haben unsere Prognosen für 2021E und die Folgejahre überarbeitet, um den höheren Strompreisen und dem schneller als erwarteten Ausbau des eigenen Windparkportfolios Rechnung zu tragen. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR10,00 (bisher: EUR8,80). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 8.80 to EUR 10.00.

Abstract: Given skyrocketing power prices since September 2021, which received another boost following the Russian invasion of Ukraine, we expect PNE to realise a windfall profit in in Q4/21 and Q1/22 from selling power. The Electricity Generation segment will provide much stronger results for three reasons: (1) power prices at the power exchange have been much higher than the feed-in tariffs of PNE's wind farm portfolio, (2) the portfolio is larger (233 MW at the end of Q4/21 versus 152 MW at the end of Q1/21), and (3) wind conditions have been better since the start of 2022 compared to the prior year period. Furthermore, PNE reported the first sales in its relatively new PV business segment. Two PV projects (USA and Romania) totalling 280 MW were sold. The German government plans to accelerate the energy transition and now targets a 100% renewable share in power production by 2035 (previously: in 2050). We believe that PNE's project development business with its >2.1 GW German wind & PV project pipeline will benefit from these improvements in the coming years. The turmoil in natural gas and power markets has widened the support for wind and solar power in politics and society. Renewables are not only cheaper and cleaner than fossil fuels, they also offer a much higher degree of energy security than fossil fuels as they do not have to be imported. We thus see our medium-term growth projections for PNE as well supported by the announced regulatory improvements and increased political support. We have revised our forecasts for 2021E and the following years to reflect the higher power prices and a more rapid expansion of the own wind farm portfolio than previously expected. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR10.00 (previously: EUR8.80). We confirm our Add recommendation.

