Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Reduzieren

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf REDUCE herab aber erhöht das Kursziel von EUR 10,00 auf EUR 11,50.

Zusammenfassung: PNE hatte ein erfolgreiches Jahr 2021. Aufgrund eines starken Projektverkaufsgeschäfts und deutlich höherer Stromerzeugungserlöse steigerte das Unternehmen das EBITDA um 24% J/J auf EUR32,7 Mio. und lag damit leicht über dem oberen Ende der EBITDA-Prognose von EUR24 Mio. bis EUR32 Mio. und unserer Prognose. Im Jahr 2021 verkaufte PNE Projekte mit einer Kapazität von mehr als 770 MW/MWp und baute ihre Wind- und PV-Projektpipeline um 1 GW auf 6,9 GW aus (+16% J/J). Das intern betriebene Windparkportfolio des Unternehmens vergrößerte sich um 98 MW auf 233 MW (+42% J/J). Die Strategie, sich auf den Ausbau des Portfolios zu konzentrieren, bringt derzeit eine 'doppelte Dividende' ein: Das Portfolio generiert langfristig stabile Cashflows (Einspeisevergütungen für 20 Jahre) und zusätzliche Gewinne aufgrund der hohen deutschen Strompreise. Durchschnittliche Einspeisevergütungen von über 60 EUR/MWh und durchschnittliche monatliche Onshore-Windstrom-Marktwerte zwischen 108 EUR/MWh und 198 EUR/MWh in Q1/22 bedeuten, dass das Segment Stromerzeugung ca. das Doppelte bis Dreifache des 'normalen' Umsatzes erwirtschaftet. Für 2022 rechnet PNE mit einem EBITDA von EUR20 Mio. bis EUR30 Mio. Das mag etwas enttäuschend klingen, aber dabei muss bedacht werden, dass alle im Bau befindlichen deutschen Windparkprojekte (132 MW) für den eigenen Anlagenbestand vorgesehen sind. Das bedeutet, dass PNE keine Umsätze und Gewinne aus dem Verkauf dieser Windparks verbuchen kann. Stattdessen werden diese Gewinne über die Betriebsdauer der Anlagen (ca. 20 - 25 Jahre) verteilt. Obwohl wir nicht davon ausgehen, dass die sehr hohen Strompreise über die Dauer des russisch-ukrainischen Krieges hinaus Bestand haben werden, erwarten wir ein deutlich höheres Preisniveau als zwischen 2012 und 2020, als der Strompreis an der deutschen Strombörse in der Regel zwischen 30 EUR/MWh und 50 EUR/MWh lag. Angesichts längerer Lieferzeiten für Turbinen und Module haben wir unsere Prognosen für 2022 & 2023 gesenkt. Wir haben unsere Sum-of-the-parts-Bewertung überarbeitet und die erweiterte Projektpipeline, die hohen Strompreise und den höheren Zinssatz für risikolose Anleihen berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein neues Kursziel von EUR11,50 (bisher: EUR10,00). Aufgrund des jüngsten Kursanstiegs stufen wir unser Rating von 'Hinzufügen' auf 'Reduzieren' herab.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to REDUCE but increased the price target from EUR 10.00 to EUR 11.50.

Abstract: PNE had a successful 2021. Based on strong project sales and much higher power generation revenue, the company increased EBITDA by 24% y/y to EUR32.7m, which was slightly above the upper end of the EUR24m - EUR32m EBITDA guidance and our forecast. In 2021, PNE sold projects with a capacity of >770 MW/MWp, and expanded its wind and PV project pipeline by 1 GW to 6.9 GW (+16% y/y). The company's internally operated wind farm portfolio rose by 98 MW to 233 MW (+42% y/y). The strategy to focus on the portfolio expansion currently yields a 'double dividend': The portfolio generates stable long-term cash flows (feed-in tariffs for 20 years) and extra profits due to the high German power prices. Average feed-in tariffs of above 60 EUR/MWh and average monthly onshore wind power market values between 108 EUR/MWh and 198 EUR/MWh in Q1/22 mean that the Electricity Generation segment generated ca. double to triple the 'normal' revenue. For 2022, PNE is guiding towards EBITDA of EUR20m - EUR30m. This may sound a bit disappointing, but it has to be kept in mind that all the German wind farm projects under construction (132 MW) are earmarked for the own plant portfolio. This means that PNE cannot book sales & earnings from selling these wind farms. Instead, these profits will be split over the operation period of the turbines (ca. 20 - 25 years). Although we do not assume that the very high power prices will last beyond the duration of the Russian-Ukrainian war, we expect a much higher pricing than between 2012 - 2020, when the power price at the German power exchange was usually between 30 EUR/MWh and 50 EUR/MWh. Given longer turbine and module delivery times we have lowered our 2022 & 2023 forecasts. We have revised our sum-of-the-parts valuation and accounted for the expanded project pipeline, the high power prices, and the higher interest rate for riskless bonds. This results in a new price target of EUR11.50 (previously: EUR10.00). Following the recent share price appreciation we downgrade our rating from Add to Reduce.

