Original-Research: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PREOS Global Office Real Estate & Technology AG

Unternehmen: PREOS Global Office Real Estate & Technology AGISIN: DE000A2LQ850

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Under Review seit: 12.03.2021 Kursziel: Suspended Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: 12 November 2020 Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin setzt sein Kursziel aus (zuvor: EUR17,60) und setzt die Aktie auf Under Review (zuvor: Kaufen).

Zusammenfassung: PREOS hat sein Portfolio im ersten Halbjahr 2020 erheblich erweitert und in H2/20 seine PropTech-Strategie vorgestellt, mit der Digitalisierungstrends genutzt werden sollen. Die erwarteten Finanzierungsrunden, die für unsere Wachstumsannahmen von entscheidender Bedeutung sind, sind jedoch nicht eingetreten. Ende November kündigte das Unternehmen eine weitere Verschiebung einer geplanten Anleihe auf H2/21 an. Eine unzureichende Portfolio- und Geschäftstransparenz erschweren eine Prognose erheblich. Überdies schwächen ein niedriger ICR (H1 / 20-Zinsdeckungsgrad: 0,7x) und ein Bewertungsrisiko in Verbindung mit dem Tausch der Anteile von GORE und PREOS Investor GmbH unser Vertrauen. Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit einem potenziellen strategischen Investor und deutet eine Entscheidung für das 2. Quartal 2021 an. Dies wird wahrscheinlich zu einer Umbesetzung der Geschäftsleitung führen. Bis sich die allgemeine Sichtbarkeit verbessert, ziehen wir unsere Schätzungen zurück, setzen unser Kursziel aus (zuvor: EUR17,60) und setzen PREOS auf Under Review (zuvor: Kaufen).

First Berlin Equity Research has published a research update on PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850). Analyst Ellis Acklin suspends his price target (old: EUR17.6) and places the stock Under Review(old: Buy).

Abstract: PREOS grew its portfolio significantly in H1/20 and in H2 unveiled its PropTech strategy designed to capitalise on digitalisation trends. However, expected financing rounds pivotal to our growth assumptions have not materialised. In late November, the company announced another postponement of a planned bond until H2/21. Inadequate portfolio and operating transparency make forecasting extremely difficult. Plus, a low ICR (H1/20 interest coverage ratio: 0.7x) and valuation risk coupled with the swap of GORE and PREOS Investor GmbH stakes undermine our confidence. The company is in talks with a potential strategic investor and hinted at a Q2/21 decision. This will likely result in a reshuffled management board. Until overall visibility improves, we withdraw our estimates, suspend our price target (old: EUR17.6) and place PREOS Under Review (old: Buy).

