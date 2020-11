Original-Research: PSI Software AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG

Unternehmen: PSI Software AGISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2020 Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2020 Kursziel: 28,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 29.06.2018, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner

Ergebnis nach drei Quartalen oberhalb der Erwartungen

Auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020 bestätigte die PSI Software AG unsere Einschätzung, dass das Unternehmen ohne große Blessuren durch die COVID-19-Pandemie kommt. So liegt der Auftragseingang bisher nur leicht unter dem letztjährigen Rekordniveau und der Auftragsbestand sogar knapp über dem Vorjahreswert. Trotz der wieder zunehmenden Einschränkungen infolge von Corona veranlasste uns dies zu einer Anhebung unserer Prognosen.

Doch diese Erfolge ergeben sich nicht von selbst, PSI hatte sich schon vor Corona weitgehend krisenfest aufgestellt. So verfügten die Mitarbeiter bereits über das technische Equipment, um zügig in den Homeoffice-Modus wechseln zu können. Wenngleich die Reisebeschränkungen die Akquisition neuer Aufträge erschweren, bringt die Arbeit im Homeoffice auch deutliche Einsparungen bei Reisekosten und Reisezeit mit sich.

Zudem eröffnet die Krise auch Chancen für die Gesellschaft. Denn hierdurch gewinnt das Thema Digitalisierung noch stärker an Bedeutung, was die Umsetzung in vielen Bereichen beschleunigen dürfte. Dies beschert auch PSI weiteres Absatzpotenzial. Und auch wenn diese Themen derzeit etwas in den Hintergrund gerückt ist, spielen Klimapolitik und Verkehrswende ebenfalls unverändert eine wichtige Rolle.

Allein in Deutschland könnten aus dem geplanten Klimaschutzprogramm 2030 etwa 100 Mio. Euro an zusätzlichen Investitionen in Leitsysteme fließen. Auch beim Thema Verkehrswende ist PSI gut aufgestellt, was die jüngsten Aufträge wie beispielsweise der Berliner Verkehrsbetriebe zur Steuerung der E-Busflotte belegen.

In den vergangenen Monaten entwickelte sich der PSI-Aktienkurs bereits erfreulich. Infolge der Anhebung unserer Schätzungen erhöhen wir auch unser Kursziel von 27,00 auf 28,50 Euro je Anteilsschein. Auf dieser Basis belassen wir unsere Empfehlung für die PSI-Aktie auf 'Kaufen'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21818.pdf

Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°