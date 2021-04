Original-Research: publity AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under ...

^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN: DE0006972508) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin setzt sein Kursziel aus (zuvor: EUR55,00) und setzt die Aktie auf Under Review (zuvor: Kaufen).

Zusammenfassung: Wir haben kürzlich die PREOS Real Estate & Technology AG auf 'Under Review' gestuft und unser Kursziel wegen schlechter Visibilität ausgesetzt (siehe PREOS-Update vom 12. März 2021). Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierungs- und Wachstumsstrategien des Unternehmens beeinträchtigten unsere Fähigkeit, die Risiken adäquat einzuschätzen. Dies beeinträchtigt ebenfalls unsere Fähigkeit, Prognosen für publity zu erstellen, da das Unternehmen nach den letzten Mitteilungen einen Anteil von 83,5% an PREOS hält und das Unternehmen konsolidiert. Jetzt untersucht die BaFin mögliche Marktmanipulationen von PREOS und publity Wertpapieren. Bis wir einen viel besseren Einblick in die Geschäftstätigkeit von PREOS, das eigenständige Asset-Management-Geschäft der publity und das Ergebnis des BaFin-Prozesses haben, ziehen wir unsere Prognosen zurück, setzen unser Kursziel aus (zuvor: EUR55) und unser publity-Rating auf Under Review. First Berlin Equity Research has published a research update on publity AG (ISIN: DE0006972508). Analyst Ellis Acklin suspends his price target (previous: EUR55) and places the stock Under Review (previous: Buy).

Abstract: We recently placed PREOS Real Estate & Technology AG 'Under Review' and suspended our price target on poor visibility (see PREOS note of 12 March 2021). Uncertainties over the company's financing and growth strategies hampered our ability to quantify risks with any degree of certainty. This likewise impairs our ability to forecast publity, since according to the last communications, it holds an 83.5% stake in PREOS; which it consolidates. Now BaFin is investigating potential market manipulation of PREOS and publity securities. Until we have much greater visibility into PREOS' operations, publity's stand-alone asset management business, and the outcome of the BaFin process, we withdraw our forecasts and place publity Under Review (old: Buy) with a 'Suspended' price target (old: EUR55).

