Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG)

Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.02.2021

Kursziel: 2,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner

Feedback zur virtuellen Roadshow - Positives Momentum und voranschreitender Wandel zum Asset Light-Geschäftsmodell

Am Dienstag haben wir mit q.beyonds CEO Jürgen Hermann eine virtuelle Roadshow veranstaltet. Unsere wichtigsten Erkenntnisse sind nachfolgend zusammengefasst.

Möglicher Verkauf des Colocation-Geschäfts: Für die vermieteten Rechenzentrumsflächen in Nürnberg und München (ca. 10.000 Quadratmeter) erscheint aufgrund der zunehmenden Forcierung von Cloud- und IoT-Dienstleistungen mitsamt eigenentwickelter Lösungen (u.a. StoreButler, Edgizer) ein Verkauf strategisch sinnvoll. Der Geschäftsbereich erzielte 2020 Umsätze von rund 20 Mio. Euro. Zwar liegt die EBITDA-Marge (MONe: ca. 25%) auf einem attraktiven Niveau, jedoch ist dafür neben dem historischen Initialinvestment sowie regelmäßigen Erweiterungsinvestitionen ein jährlicher Maintenance-CAPEX-Bedarf von 2 bis 3 Mio. Euro notwendig. Bei einem EBITDA-Multiple von 9x bis 10x ergibt sich u.E. ein potenzieller Verkaufserlös von etwa 45 Mio. Euro, der bereits zum Ende dieses Jahres vereinnahmt werden könnte. Damit ließe sich ein ausgeweitetes M&A-Volumen für Zukäufe realisieren. Unserer Ansicht nach dürfte für den IT-Dienstleister v.a. ein Ausbau des Serviceportfolios (z.B. hinsichtlich Lösungen von ServiceNow und Salesforce) sowie eine Vertiefung oder Erweiterung spezifischer Branchenkenntnisse geeignet sein.

Perspektivische Veräußerung des Rechenzentrums in Hamburg: Die Serverkapazitäten für angebotene Managed Services befinden sich dagegen auf einem weiteren rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in Hamburg (Winterhude). Mittel- und langfristig halten wir auch einen Verkauf dieses Assets für sinnvoll, um weitere Liquidität freizusetzen. Das Grundstück stand zu Q3/20 mit knapp 20 Mio. Euro in der Bilanz und dürfte aufgrund der vergangenen Immobilienpreisentwicklung u.E. über umfangreiche stille Reserven verfügen, sodass wir einen Verkehrswert von ca. 30 Mio. Euro als realistisch erachten. Notwendige Kapazitäten für Private Cloud-Dienste könnte sich q.beyond dann im Rahmen eines „Sale and Lease Back“-Verfahrens oder des Fremdbezugs von Colocation-Diensten sichern.

Operative Positionierung weiter attraktiv: Im SAP-Segment verschaffen wiederkehrende Umsätze aus dem Betriebs- und Applikationsmanagement (Anteil ca. 50%) eine attraktive Stabilität, während bei Transformationsprojekten eine selektive Investitionszurückhaltung (COVID-19) vorliegt. Intensivierten Privacy Shield-Diskussionen rund um die Cloud-Sicherheit begegnet q.beyond gelassen, da die Gesellschaft sowohl für die Bereitstellung von Public Cloud-Diensten der „Hyperscaler“ als auch für die verstärkte Implementierung von Private Cloud-Diensten aus eigenen Rechenzentrumskapazitäten gut gerüstet ist. Neben den intakten Core-Aktivitäten dürfte mittel- und langfristig insbesondere eine zunehmende Marktdurchdringung der eigenen IT-Lösungen zu einer weiteren Margenexpansion führen.

Fazit: Im Rahmen des Events zeigte sich der Vorstand sehr zufrieden. Positiver Newsflow hinsichtlich der Veräußerung von Sachanlagen sowie einer ggf. damit einhergehenden Intensivierung von M&A-Aktivitäten könnte zusätzlich zur starken operativen Entwicklung ein weiterer Kurstreiber sein. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 2,50 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22125.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.