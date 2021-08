Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG)

Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.08.2021

Kursziel: 2,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner

Divergierende Segmententwicklung im zweiten Quartal - Colocation-Teilverkauf führt zu positivem Einmaleffekt

q.beyond hat heute eine Zwischenmitteilung zum zweiten Quartal publiziert, die eine ungebremste Nachfrage nach Cloud-Lösungen zeigt und vor dem Hintergrund des IP-Colocation-Verkaufs zu einer erhöhten Guidance führt.

Zahlen im Rahmen unserer Erwartungen: Die Umsätze legten in Q2 insgesamt um 12,6% yoy auf 38,8 Mio. Euro zu (MONe: 39,0 Mio. Euro). Während das Cloud- & IoT-Geschäft (+19,2% yoy; Umsatzanteil: 73,7%) v.a. aufgrund einer Vielzahl an Cloud-Migrationen und der Realisierung von New-Work-Konzepten weiter an Auftrieb gewann, verzeichnete das SAP-Segment (-2,8% yoy; Umsatzanteil: 26,3%) durch anhaltende Kontaktbeschränkungen wie von uns avisiert vorerst kein weiteres Wachstum. Nichtsdestotrotz zeigten sich die SAP-Erlöse aufgrund vertraglich wiederkehrender Leistungen aus dem Application-Management, Hosting und Basisbetrieb zumindest auf Halbjahressicht stabil. Die gehemmte, bei größeren Transformationsprojekten jedoch oft unentbehrliche Beratung und Implementierung neuer Lösungen vor Ort, dürfte hinsichtlich der fortschreitenden Impfkampagne u.E. jedoch im zweiten Halbjahr zu entsprechenden Nachholeffekten führen. Auf Ergebnisebene entspricht das EBITDA mit 1,2 Mio. Euro exakt unserer Erwartung, wodurch die EBITDA-Marge auf 3,2% (+550 BP yoy) zulegte. Der Grenzertrag (Δ EBITDA/Δ Umsatz) von 46,3% im Vorjahresvergleich verdeutlicht u.E. die überproportionale Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von q.beyond. Der außerordentlich starke Auftragseingang von 87,5 Mio. Euro (+143,1% yoy) in Q2/21 entfällt laut Unternehmen zu knapp 90% auf Neukundenverträge sowie zusätzliche Leistungen für Bestandskunden und dürfte nicht zuletzt vor allem ein Resultat des Fünfjahresvertrags mit Röhlig Logistics (vgl. Comment vom 11.05.) sein.

Prognosen überarbeitet: Die Erhöhung der unternehmensseitigen Free-Cashflow-Prognose von -10 bis -5 Mio. Euro auf -2 bis +3 Mio. Euro sowie der EBITDA-Guidance von 5 bis 10 Mio. Euro auf 8 bis 13 Mio. Euro impliziert u.E. einen Verkaufspreis des Rechenzentrums (vgl. Comment vom 03.08.) in Höhe von rund 8 Mio. Euro sowie einen daraus resultierenden Buchgewinn von ca. 3 Mio. Euro. Die Umsatzerwartung beträgt unverändert 160 bis 170 Mio. Euro. Dabei sind die Transaktionsgebühren sowie fehlende Umsatz- und Ergebnisbeiträge der in H2/21 verkauften Tochtergesellschaft bereits inkludiert. Wir ließen unsere Schätzungen zum Verkaufszeitpunkt des Rechenzentrums zunächst bewusst unverändert und nehmen nun eine entsprechende Anpassung um den unternehmensseitig in Aussicht gestellten Ergebniseffekt vor. So erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr fortan ein EBITDA von 10,5 Mio. Euro (zuvor: 7,5 Mio. Euro). Unsere Prognose für den Free Cashflow (-7,7 Mio. Euro) weicht lediglich deutlich von der Unternehmenserwartung ab, weil letztere den Kaufpreis der im Juni erworbenen datac GmbH (MONe: 7,2 Mio. Euro) nicht inkludiert.

Fazit: Mit Blick auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung operiert q.beyond nach dem ersten Halbjahr 2021 im erwarteten Rahmen. Das insgesamt konjunkturresistente Kerngeschäft sowie die zunehmende Verbreitung plattformbasierter Lösungen dürften dem Wachstum und der Profitabilität weiter Rückenwind verleihen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,70 Euro.

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

