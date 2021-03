Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.03.2021 Kursziel: 2,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

Vorläufige Zahlen: Ergebnisgrößen im Rahmen der Erwartungen - Ausblick bekräftigt Wachstumsaussichten

q.beyond veröffentlichte heute vorläufige Umsatz- und Ergebniskennziffern, die im Rahmen unserer Prognosen liegen. Auch der Jahresausblick deckt sich mit unseren Erwartungen.

[Tabelle]

Beide Segmente mit zweistelligem Erlöswachstum: Der für 2020 bereits gemeldete Umsatz von 143,4 Mio. Euro (exkl. Plusnet +12,6% yoy) wurde bestätigt. Die Zuwächse in den Segmenten Cloud & IoT (+12,3% yoy) und SAP (+13,0% yoy) lagen auf einem ähnlichen Niveau. Insbesondere der trotz weiterer Kontaktbeschränkungen erzielte Umsatzanstieg mit SAP-Diensten in Q4 (ca. +8,3% yoy; +1,1% qoq) weist u.E. auf eine starke Marktposition hin.

Deutlicher Profitabilitätszuwachs: Auf Ergebnisebene knüpfte q.beyond an die überproportionale Steigerung der Vorquartale an und erreichte in Q4/20 ein erstmals seit der Neuausrichtung positives EBITDA i.H.v. 0,5 Mio. Euro. Auf Gesamtjahressicht lag das EBITDA somit bei -2,0 Mio. Euro (Marge: -1,4%), womit unsere Erwartungen (MONe: -2,3 Mio. Euro; -1,6%) leicht übertroffen wurden. Wir gehen davon aus, dass dies vor allem auf geringere Verwaltungsaufwendungen zurückzuführen ist, für die wir in Q4/20 nun mit einem Niveau von 3,3 Mio. Euro (zuvor: 3,6 Mio. Euro) kalkulieren. Das von uns prognostizierte Jahresergebnis von -19,9 Mio. Euro (EPS: -0,16 Euro) stimmt mit dem vorläufigen Konzernergebnis dennoch überein, da die von uns avisierten Zinsaufwendungen aus Leasingverbindlichkeiten etwas zu niedrig gewesen sein dürften.

Weiterer Erlösanstieg und starke Margenexpansion erwartet: Auf Grundlage unserer Umsatzprognose für 2021, die mit 166,4 Mio. Euro in der Bandbreite des veröffentlichten Jahresausblicks (160-170 Mio. Euro) liegt, dürfte eine noch höhere Wachstumsrate (MONe: +16,0% yoy) erzielt werden. Die jüngst vermeldete Partnerschaft mit dem Cyber-Security-Spezialisten Northwave stützt dabei auch die steigende Bedeutung von Kooperationen, die einer größeren Vertriebseffizienz und breiteren Kundenansprache dienen sollen. Aufgrund einsetzender Skaleneffekte sowie des zunehmenden Vertriebs eigenentwickelter Produkte erwarten wir eine deutliche Verbesserung beim EBITDA auf 6,2 Mio. Euro, was eine Marge von 3,7% impliziert. Für die Realisation der Wachstumspläne wird der Hauptversammlung wie von uns erwartet vorgeschlagen, vorerst auf eine Dividendenzahlung zu verzichten.

Fazit: Das attraktive und krisenfeste Kerngeschäft sowie die zunehmende Verbreitung plattformbasierter Lösungen (u.a. StoreButler und IIoT-Starter-Kit) dürften dem Wachstum und der Profitabilität weiter Rückenwind verleihen. Die Equity Story ist für uns unverändert attraktiv, sodass wir unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 2,50 Euro bestätigen.

