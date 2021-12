Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

Unternehmen: q.beyond AGISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.12.2021 Kursziel: 2,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

q.beyond akquiriert automatisiertes Cloud-Portal mit langjähriger Telekom-Vertriebspartnerschaft im Zuge eines Asset Deals

q.beyond setzt seine Buy-&-Build-Strategie mit dem am letzten Freitag bekanntgegebenen Erwerb des operativen Geschäftsbetriebs der scanplus GmbH fort. Der Deal vergrößert die Kundenbasis spürbar und stellt u.E. eine sinnvolle Erweiterung des Produktportfolios dar.

Performante IT-Services aus der Cloud: Im Zentrum des Zukaufs steht ein hochskalierbares Cloud-Portal, auf dem sich derzeit rund 700 Mittelständler anhand eines Baukastens passende IT-Lösungen zusammenstellen, deren Bereitstellung standardisiert erfolgt. Dies umfasst z.B. Security- und Firewall-Produkte der Hersteller Cisco und F5 sowie Public-Cloud- Lösungen auf Basis von Azure und Microsoft 365. Im Zuge einer strategischen Kooperation mit der Telekom erwirbt der TK-Anbieter die über seine Website gebuchten Managed-ITServices von scanplus. Die Portal-Umsätze sind lt. q.beyond vertragsbedingt wiederkehrender Natur. scanplus befand sich zuletzt in einem eigenverwalteten Insolvenzverfahren. Die operative Schieflage geht ursächlich auf den Ausfall eines Storage- Systems in 2019 zurück. Aufgrund des Asset Deals übernimmt q.beyond ausschließlich das schuldenfreie operative Geschäft ohne jegliche Rechtsrisiken.

Umfassende Cross-Selling-Potenziale: Analog zur datac-Akquisition (vgl. Comment 17.06.) dürfte der durchschnittliche Erlös je Portalkunde aufgrund kleinerer Tickets unter dem des bisherigen Geschäfts liegen. Da die Kundenanzahl insgesamt jedoch stark zunimmt (MONe: +50%), sollte sich der Customer Lifetime Value der scanplus-Nutzer durch Adressierung des übrigen Leistungsportfolios (v.a. SAP- und IoT-Lösungen) sukzessive erhöhen lassen. Gleichzeitig kann das Cloud-Portal auch im bisherigen Stammgeschäft eingesetzt werden.

Schätzungen angehoben: Hinsichtlich des Kaufpreises gehen wir von einem Abschlag auf gängige Bewertungsmultiples aus und erwarten einen Mittelabfluss i.H.v. 15,4 Mio. Euro, was in etwa einem EV/Umsatz von 0,7x entspricht. Laut Management erzielt das Cloud- Portal einen Jahresumsatz von über 20 Mio. Euro. Wir erwarten in 2022 Erlöse von 22 Mio. Euro mit anschließenden Wachstumsraten im Einklang des bisherigen Geschäfts (CAGR 2022e-2026e: 10,0%). Auch bei der EBITDA-Marge avisieren wir einen Wert auf Konzernniveau. Da wir uns für 2022 ohnehin konservativ um 1,3 PP unter der Guidance positionieren, sollten notwendige Integrationsaufwendungen ausreichend abgedeckt sein.

Wachstumsstrategie 2020plus sollte wieder Bestand haben: Nach einer Neuausrichtung stellte q.beyond im Mai 2019 für 2022 einen Umsatz von 200 Mio. Euro bei einer EBITDAMarge von über 10% in Aussicht. Im Zuge des vollständigen Colocation-Verkaufs korrigierte QBY die Top-Line-Prognose auf 180 Mio. Euro bei unveränderter Margenperspektive. Wir halten die ursprüngliche Erlösschätzung nun wieder für gut erreichbar und erwarten mit dem Geschäftsbericht 2021 eine erneute Anpassung der Guidance.

Fazit: Mit dem Zukauf des Cloud-Portals hat q.beyond sein Portfolio um eine komplementäre Säule ergänzt, mit der die eigene Technologie sinnvoll erweitert wird. Wir haben unsere Prognosen hinsichtlich der erwarteten Beiträge des Targets angepasst. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 2,90 Euro (zuvor: 2,70 Euro).

