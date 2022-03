Original-Research: Q.BEYOND AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Q.BEYOND AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Q.BEYOND AG

Unternehmen: Q.BEYOND AGISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.03.2022 Kursziel: 2,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

Rollout des StoreButlers unterstreicht Akzeptanz des 'Expect the next-Portfolios' - attraktive Ausgangslage für weiteres Wachstum

q.beyond hat am Montag die Installation seiner Cloud- und IoT-Lösung StoreButler in rund 1.800 Fressnapf-Filialen verkündet. Damit verschafft sich der IT-Dienstleister nicht zuletzt Rückenwind für den anstehenden Capital Markets Day, auf dem v.a. die Chancen der eigenen branchenspezifischen Business-Plattformen herausgestellt werden dürften.

Hintergrund: In seiner Equity Story stellt das Unternehmen unter dem Claim 'Expect the next!' zunehmend plattformbasierte Innovationen in den Vordergrund. So wurde im Dezember 2020 der 'StoreButler' gestartet, welcher die Cloud-, SAP- und IoT-Kompetenz für den Einzelhandel bündelt. Mit der Edge Computing-Lösung kann u.a. eine zentrale Preisgestaltung auf Basis elektronischer Preisschilder, eine Vereinfachung der Regalbestückung durch Augmented Reality sowie eine Verbesserung der Einkaufserfahrung mit Hilfe umfassender Feedback-Möglichkeiten erzielt werden. Nach Abschluss einer erfolgreichen Testphase in der Fressnapf-Pilotfiliale am Hauptsitz in Krefeld wurde nun die avisierte Installation der Store-Butler-Box in allen europäischen Filialen verkündet.

Strategische Einordnung: q.beyond verfügt bereits über ein solides und stark skalierbares Cloud- und SAP-Basisgeschäft. Der in 2021 erzielte Grenzertrag ( EBITDA / Umsatz) lag bereinigt um den Colocation-Sonderertrag auf Basis der vorläufigen Zahlen bei 47,5%. Die branchenspezifischen Cloud- und IoT-Lösungen legen die Basis für eine weitere Erhöhung der wiederkehrenden Erlösströme und steigern die Qualität des Geschäftsmodells. So erwartet der Vorstand mittel- und langfristig ebenso einen spürbaren Umsatzbeitrag der Edge Computing-Plattform 'Edgizer' für Industriekunden sowie des mit Röhlig Logistics gegründeten Digital Lab 'cargonerds'.

Einfluss auf das Zahlenwerk: Der StoreButler wird im Zuge des 5-Jahresvertrags erstmals externe Umsätze erzielen. Wir haben in 2022 bereits Erlöse aus dem Produkt in Höhe von 1,5 Mio. Euro berücksichtigt und lassen unsere Prognosen daher unverändert. Wenngleich im Zuge der Meldung eine Kommunikation von Finanzdaten ausblieb, erhält ein Erstanwender erfahrungsgemäß gewisse Preiszugeständnisse. Der sich verstärkende Digitalisierungsdruck im Einzelhandel dürfte u.E. jedoch im Falle eines erfolgreichen Rollouts zu weiteren Kunden und damit spürbaren Umsatzbeiträgen der Einzelhandelslösung führen.

Mittelfristguidance dürfte Kapitalmarktwahrnehmung stärken: q.beyond wird am 4. April auf dem Capital Markets Day neue Mittelfristziele für 2025 veröffentlichen. Dadurch wird u.E. die Visibilität in Bezug auf den avisierten Profitabilitätsanstieg sowie ein mittelfristig zweistelliges Erlöswachstum zunehmen. Unsere Prognosen implizieren nach wie vor Umsätze von 262,7 Mio. Euro in 2025 (CAGR 2021 bis 2025e: 14,0%) sowie eine EBITDA-Marge i.H.v. 13,5%. Die attraktiven Wachstumsaussichten dürften nicht zuletzt durch eine dezidierte Roadmap der eigenentwickelten Business-Plattformen gestützt werden.

Fazit: Der jüngste Vertriebserfolg ist für q.beyond ein weiterer Schritt auf dem Weg, den Einzelhandel im Rahmen seiner Digitalisierungsoffensive zu begleiten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,80 Euro.

