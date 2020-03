Original-Research: Ringmetall AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG

Unternehmen: Ringmetall AGISIN: DE0006001902

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.03.2020 Kursziel: 3,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Durchwachsene Zahlen, aber (noch) keine Einschränkungen durch Coronavirus

Ringmetall hat am vergangenen Donnerstag vorläufige Eckwerte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 sowie die Ziele für 2020 bekannt gegeben. Ergebnisseitig lagen die berichteten Zahlen sowie die neue Guidance leicht unter unseren Erwartungen.

Umsatzsteigerung durch Akquisitionen: Der Konzernumsatz stieg um 9,3% auf 120,8 Mio. Euro, wobei das vom Segment Industrial Packaging getragene Wachstum allein auf die beiden im Inliner-Bereich akquirierten Gesellschaften Nittel und Tesseraux entfiel (+17,2%). Volumenseitig war ein Rückgang von 3,8% zu verzeichnen. Neben der im Kerngeschäft zurückhaltenden konjunkturellen Entwicklung wirkten sich auch die rückläufigen Stahlpreise leicht negativ auf die Umsatzentwicklung aus (-0,8%). Darüber hinaus gingen die Erlöse im Segment Industrial Handling aufgrund der Verschiebung einer neuen Generation von Flurförderzeugen bei einem Großkunden um 14,9% zurück.

Ergebnis leicht unter den Erwartungen: Das Konzern-EBITDA lag mit 9,9 Mio. Euro um 5,0% unter Vorjahr sowie unter unserer Prognose (10,7 Mio. Euro) und dem Konsens (10,5 Mio. Euro). Wenngleich aus dem Inliner-Geschäft ein starker Ergebnisbeitrag i.H.v. 1,8 Mio. Euro resultierte (EBITDA-Marge >11%), wurde dies durch die volatile Entwicklung im Spannringgeschäft sowie den Ergebniseinbruch bei Industrial Handling in Q4 (-0,4 Mio. Euro) aufgezehrt. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 noch ein positiver EBITDA-Effekt von 1,7 Mio. Euro resultierte. Bereinigt fiel die Konzernmarge damit auf 6,8%.

Derzeit noch keine Auswirkungen durch Coronavirus: Für 2020 erwartet der Vorstand bei einem Umsatz in der Bandbreite von 125 bis 135 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 11 bis 13 Mio. Euro eine Rückkehr zu einem zweistelligen Margenniveau. Bislang nicht unmittelbar spürbar und daher nicht einkalkuliert sind nach Angaben des Managements dabei negative Effekte aus der Corona-Epidemie (COVID-19-Virus). Wenngleich Ringmetall zwei Werke in betroffenen Gebieten in Norditalien betreibt, geht die Produktion dort aktuell planmäßig und unter Vollauslastung voran. Die beiden italienischen Standorte erzielen einen jährlichen Umsatz von rund 20 Mio. Euro und decken ca. 75% des gruppenweiten Bedarfs an Spannringverschlüssen. Wenngleich sich trotz der angespannten Lage vor Ort noch keine logistischen Probleme abzeichnen, verschickt Ringmetall derzeit täglich die gesamte Tagesproduktion an seine internationalen Standorte, um auch im Falle möglicher Störungen lieferfähig zu bleiben. Zurzeit registriert das Unternehmen sogar eine erhöhte Nachfrage nach Spannringen, die jedoch als Vorzieheffekt zu bewerten sein dürfte.

Fazit: In einem normalen Marktumfeld wäre die neue Guidance u.E. als zu konservativ zu bezeichnen, angesichts der momentanen Verwerfungen ganzer Lieferketten in wichtigen Abnehmerbranchen sowie der derzeit schwer absehbaren weiteren Folgen positionieren wir uns für 2020 nun aber deutlich vorsichtiger. Nichtsdestotrotz halten wir das Downside auf dem aktuellen Kursniveau für begrenzt und bestätigen angesichts des u.E. strukturell intakten Investment Cases unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,60 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

