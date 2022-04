Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von Montega AG)

Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.

ISIN: CA77273P2017

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.04.2022

Kursziel: 9,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Nicolas Gruschka

Round Table bestätigt positive Aussichten des Converter-Projektes

Am vergangenen Freitag haben wir einen Round Table mit Rock Tech Lithiums Chairman Dirk Harbecke veranstaltet. Die Präsentation lieferte tiefe Einblicke in den Lithiummarkt und die operative Situation von Rock Tech Lithium, die wir nachfolgend darstellen:

Verhandlungen von Abnahmeverträgen schreiten voran: Nach Aussage des Chairmans laufen die Gespräche zur Vereinbarung von Lieferverträgen für Lithiumhydroxid (LiOH) wie geplant. Die steigende Nachfrage nach dem für die E-Mobilität essenziellen Rohstoff und das dadurch erhöhte Marktpreisniveau für Lithium sollten nach unserer Einschätzung die Position gegenüber OEMs verbessern. Auch wenn die Preisanstiege der vergangenen Wochen auf mehr als 80 Tsd. USD/t (ca. 101 Tsd. CAD/t) nach Einschätzung von Dirk Harbecke kein nachhaltiges Niveau darstellen, gehen wir davon aus, dass Rock Tech Lithium die erhöhten Marktpreise in den Verhandlungen zu Gute kommen. Hieraus könnten aus unserer Sicht enorme Margeneffekte realisiert werden (vgl. Comment vom 01.12.2021). Unsere Annahmen von in der Spitze 19,4 Tsd. CAD/t LiOH erscheinen daher aktuell konservativ. Wir rechnen mit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen im Herbst 2022 und lassen unsere Preisannahmen zunächst unverändert.

Konsortialfinanzierung mit Landesbürgschaft in Verhandlung: Zudem informierte Rock Tech Lithium über den Fortschritt der Verhandlungen mit Fremdkapitalgebern für den FK-Anteil der Converterfinanzierung. Neben den namhaften Konsortialführern, mit denen man sich in fortgeschrittenen Gesprächen befindet, sind zusätzlich renommierte international tätige Geschäftsbanken involviert. Die Konditionen der Finanzierung basieren auf ersten Umsätzen ab 2025 im Vergleich zu von uns erwarteten Umsätzen ab 2024, um eventuelle Verzögerungen im Projektfortschritt abzufedern. Zudem befindet man sich in Gesprächen über eine staatliche Absicherung der Finanzierung in Form einer Landesbürgschaft, was u.E. die Erfolgsaussichten für einen Abschluss deutlich erhöhen würde.

Converter-Projekt entwickelt sich trotz Gegenwind planmäßig: Ebenfalls positiv zeigt sich die Entwicklung in Bezug auf den Bau des Converters in Guben (Brandenburg), wofür die Bestellung von wesentlichen Bauteilen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bevorsteht. Dies werten wir als positives Vorzeichen für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes. Jedoch ist auch Rock Tech Lithium von den negativen Auswirkungen der angespannten Lieferketten und hohen Rohstoffpreisen betroffen. So dürfte insbesondere der gestiegene Stahlpreis zu einer deutlichen Verteuerung des Projektes führen, für das wir bislang ein Investitionsvolumen von rund 470 Mio. Euro modelliert haben. Nach Aussage des Unternehmens stellen die Kostensteigerungen zurzeit jedoch kein erhöhtes Risiko für den Projektfortschritt dar. Eventuelle Lieferengpässe bei z.B. Stahl könnten aber die Zeitachse beeinflussen, sodass sich der Produktionsstart nach aktueller Einschätzung auf Q2/2024 (urspr. Q1/2024) verschieben könnte.

Fazit: Die Erkenntnisse aus dem Round Table bestätigen wesentliche Prämissen unseres Bewertungsmodells. Wir gehen von wegweisendem Newsflow hinsichtlich des Abschlusses der Verhandlung von Abnahmeverträgen oder der Fremdfinanzierung des Converters vor allem im Verlauf der zweiten Jahreshälfte aus. Wir bestätigen Empfehlung und Kursziel.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

