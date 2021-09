Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc.

Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.ISIN: CA77273P2017

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.09.2021 Kursziel: 10,00 CAD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Rock Tech treibt Agenda zur Finanzierung und Lithium-Förderung voran - Strategische Standortentscheidung dürfte bevorstehen

Rock Tech Lithium hat vergangene Woche zwei wegweisende Meldungen in Bezug auf die Anschubfinanzierung sowie die operative Entwicklung des Lithium-Abbauprojekts in Kanada bekannt geben. Zum einen wurde die namhafte Investmentbank Evercore Group L.L.C. als Beratungsinstitut im Hinblick auf die weiteren Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen beauftragt. Zum anderen werden die Explorationsarbeiten an der kanadischen Lithium-Förderstätte nun mit einem umfangreichen Bohrprogramm fortgesetzt. Wir haben mit dem Management von Rock Tech über die jüngsten Entwicklungen gesprochen.

Evercore mit erfolgreichem Track Record im Lithium-Sektor: Der Vorstand zeigte sich sehr erfreut, mit Evercore fortan 'einen der erfahrensten Spieler im Lithium-Markt' als Berater zur Seite zu haben. So begleitete die US-amerikanische Investmentgesellschaft bereits den Wettbewerber Piedmont Lithium Ltd. bei dessen US-Listing an der NASDAQ sowie nachfolgenden Kapitalmaßnahmen. Wir hatten in unserer Initialstudie vom 14.06.2021 auf die u.E. enge Vergleichbarkeit der Equity Stories von Rock Tech und Piedmont hingewiesen, wobei wir letztere als Pendant mit Fokus auf den amerikanischen Markt erachten, während sich Rock Tech auf die europäische Automobilindustrie fokussiert. Durch die Expertise von Evercore erhöhen sich die Erfolgsaussichten des Finanzierungsprozesses zum Aufbau des ersten industriellen Lithium-Converters in Europa u.E. maßgeblich. Wir rechnen damit, dass die finale Standortentscheidung in den kommenden Wochen vermeldet werden kann.

Fortsetzung der Bohrarbeiten unter Einbeziehung der First Nations: Die Erschließung des Lithium-Vorkommens in der kanadischen Region Georgia Lake wird unterdessen durch ein auf insgesamt 7.800 Bohrmeter ausgerichtetes Explorationsprogramm vorangetrieben. So wurde mit Niigaani Drilling ein von der indigenen Bevölkerung geleiteter Bohrspezialist damit beauftragt, die bergbauliche Untersuchung des Fördergebiets nach einer rund 6- wöchigen Zwangspause infolge der lokalen Waldbrände fortzusetzen. Ziel der kostenseitig auf 4 bis 5 Mio. CAD bezifferten Arbeiten ist es, den bislang als 'indicated' (also durch Bohrungen 'angezeigt') ausgewiesenen Teil des Lithium-Bodenschatzes in nachgewiesene ('measured') Ressourcen aufzuwerten. Dies betrifft gegenwärtig ca. 65% der im 'Preliminary Economic Assessment' (PEA) angegebenen Gesamtmenge i.H.v. 6,62 Mio. Tonnen. Darüber hinaus verfügt das Abbaugebiet über einen weiteren geschätzten Ressourcenvorrat von 6,68 Mio. Tonnen, der bis dato weder als 'measured' noch als 'indicated' deklariert wurde, da die Anzahl der Bohrungen dafür bisher nicht ausreichte. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen spätestens in Q1/22 in eine Pre-Feasibility Study (PFS) münden. Nach Angaben des Managements ist der ursprüngliche Zeitplan zum Förderstart trotz der Unterbrechungen im Sommer haltbar, sodass wir ab 2023/2024 mit dem Abbau von jährlich ca. 100.000 Tonnen Lithium-Spodumen als Rohstoffquelle für den dann betriebsbereiten ersten Lithium Converter in Europa rechnen.

Fazit: Rock Tech treibt die Agenda zur Finanzierung und Lithium-Förderung vehement voran und dürfte zeitnah handfeste strategische Entscheidungen hinsichtlich des ersten Converter-Standorts preisgeben können. Wir bestätigen unser Kursziel und Rating.

