Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc.

Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.ISIN: CA77273P2017

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.02.2022 Kursziel: 9,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Strategische Partnerschaft mit Bilfinger erhöht Visibilität des Converter-Projektes deutlich

Rock Tech Lithium hat jüngst eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft mit dem Industriedienstleister Bilfinger verkündet. Damit erreicht das Unternehmen den nächsten Meilenstein zur Realisierung des ersten Lithium-Converters in Europa.

Zur Einordnung: Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister mit dem Fokus auf maßgeschneiderte Engineering- und Servicedienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus' einer Industrieanlage. Das Unternehmen verfügt über fundierte Kenntnisse in der Umsetzung großer Energieprojekte, wie der Konstruktion von Gasverflüssigungsanlagen oder der Errichtung des Großkraftnetzwerkes 'Mannheim Block 9'.

Die Absichtserklärung ist u.E. aus drei Gründen von großer Bedeutung für Rock Tech:

- Technische Funktionalität: Das Zugeständnis von Bilfinger, das Projekt umsetzen zu wollen, ist für uns ein positives Signal in Bezug auf die technische Funktionalität der Anlage.

- Finanzierungsfortschritt: Wir sehen in der Partnerschaft einen Katalysator für die Gespräche zur Finanzierung des Converters. Bilfinger dürfte sich vor Unterzeichnung über den Stand der Finanzierung informiert haben. Insofern unterstreicht für uns die Absichtserklärung, dass sich Rock Tech hier auf einem guten Weg befindet.

- Expertise im Bereich Projektmanagement: Wir gehen davon aus, dass Bilfinger mit seiner Expertise ein wichtiger Faktor für die Geschwindigkeit der Projektumsetzung sein kann.

Exzellentes Marktumfeld: Der Markt für Elektrofahrzeuge wird in diesem Jahr nochmals deutlich an Dynamik gewinnen. Demnach sollen 32% aller Neuzulassungen auf E-Fahrzeuge entfallen, was eine erneute Steigerung zum Vorjahr darstellt (Vj.: 13%, Quelle: E&Y). Diese hohe Nachfrage spiegelt sich auch in dem weiter steigenden Lithiumpreis wider (53 Tsd. CAD pro Tonne, Quelle: LME). Aufgrund der hohen Preissensitivität des Geschäftsmodells von Rock Tech hätte dies deutliche Skaleneffekte zur Folge (vgl. Comment vom 01.12.2021).

Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen: Zudem konnte Rock Tech Lithium jüngst die erfolgreiche Platzierung von zwei Aktientranchen vermelden. Insgesamt erzielte das Unternehmen unter Ausgabe von 9.761.905 neuen Aktien einen Bruttoerlös von rund 36,3 Mio. Euro, was einen Preis je Aktie von circa 3,70 Euro je Aktie impliziert. Der Erlös soll zur Finanzierung des Converter- sowie für das Georgia Lake-Projekt verwendet werden.

Fazit: Die strategische Partnerschaft mit Bilfinger markiert den nächsten Meilenstein und ist für uns ein Indiz für die Umsetzbarkeit des Lithium-Converter-Projektes. Nicht zuletzt dürfte dies auch die aktuell stattfindenden Gespräche zur Finanzierung beschleunigen. Der Newsflow sollte somit positiv bleiben. Wir bestätigen unsere Empfehlung 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 9,50 CAD.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23338.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°