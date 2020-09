Original-Research: S&O Beteiligungen AG, zukünftig Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Unternehmen: S&O Beteiligungen AG, zukünftig Enapter AG

ISIN: DE000A255G02

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 21.09.2020

Kursziel: 8,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat am 21.09.2020 die Coverage von Enapter AG (firmiert gegenwärtig noch unter S&O Beteiligungen AG, ISIN: DE000A255G02/ Bloomberg: BUF1 GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 8,90.

Zusammenfassung:

Die Enapter AG (firmiert derzeit noch unter S&O Beteiligungen AG) ist Technologieführerin in der innovativen Anion Exchange Membrane (AEM) -Elektrolyse, mit der grüner Wasserstoff hergestellt werden kann. Die Technologie ermöglicht den Bau effizienter und kostengünstiger standardisierter Elektrolyseure und Stacks, die nach dem Prinzip der Modularität zu größeren Einheiten hochskaliert werden können. Eine hochmoderne Energy Management System-Software sorgt für einfache Bedienung, Steuerung & Überwachung und hohe Kompatibilität. Patente und starke eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten geben Enapter einen nachhaltig verteidigbaren Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen imitiert die Entwicklung in der Computerindustrie (vom teuren großen Mainframe zum billigen kleinen PC) und der Solarindustrie (Solarmodule als konkurrenzlos günstiges Commodity) und plant den Aufbau einer Massenproduktion, die die Produktionskosten durch Skalierung, Standardisierung und Automatisierung drastisch senken wird. Dafür benötigt Enapter ca. €100 Mio., die durch zusätzliches Eigenkapital und Investitionszuschüsse beschafft werden sollen. Ziel ist die preiswerte Produktion von grünem Wasserstoff bereits im kleinen Maßstab. Für das Jahr 2021 plant Enapter einen Umsatz von €9,3 Mio. und für 2022 von €34,8 Mio. Wir sehen den fairen Post-Money-Wert bei €8,90 Mio. pro Aktie. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.

First Berlin Equity Research on 21/09/2020 initiated coverage on Enapter AG (currently still named S&O Beteiligungen AG, ISIN: DE000A255G02/ Bloomberg: BUF1 GR). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal placed a BUY rating on the stock, with a EUR 8.90 price target.

Abstract:

Enapter AG (currently still named S&O Beteiligungen AG) is a technology leader in innovative Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysis, which can be used to produce green hydrogen. The technology enables the construction of efficient and cost-effective standardised electrolysers and stacks which can be scaled up to larger units according to the principle of modularity. State-of-the-art energy management system software ensures easy operation, control & monitoring and high compatibility. Patents and strong in-house research and development resources give Enapter a sustainably defendable competitive advantage. The company is imitating the development of the computer industry (from the expensive large mainframe to the cheap small PC) and the solar industry (solar modules as an unrivalled low-cost commodity) and is planning to set up mass production that will drastically reduce production costs through scaling, standardisation and automation. Enapter needs around €100m for this, which is to be raised through additional equity and investment grants. The aim is the inexpensive production of green hydrogen on a small scale. For the year 2021 Enapter plans turnover of €9.3m and €34.8m in 2022. We see post-money fair value at €8.90 per share. Our rating is Buy.

