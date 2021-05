Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. (von GBC AG)

Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Saturn Oil & Gas Inc.

Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.

ISIN: CA80412L1076

Anlass der Studie: Research Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.05.2021

Kursziel: 0,46 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

'Die Übernahme vom Oxbow-Ölfeld ist transformativ und wird Saturn Oil & Gas zu einem führenden Produzenten und Landbesitzer in Saskatchewan machen.'

Transformative Transaktion Steigerung der Ölproduktion von 350 boe/d auf über 7.200 boe/d

Erstklassige Aktiva mit nachweislich niedrigen Abschöpfungsraten. Das Unternehmen schließt derzeit die Akquisition der Oxbow Ölfelder ab, die sich im Williston Basin Ölfeld befinden. Das neue Asset des Unternehmens besteht aus Ölquellen mit geringem Rückgang und sehr geringen Gasmengen (5%) und bietet somit eine stabile Grundlage für die Aufrechterhaltung und das Wachstum des Unternehmens.

Über 2.000% Steigerung der täglichen boe-Produktion. Das Unternehmen produzierte vor der Transaktion 375 boe/d und wird nach Abschluss der Transaktion knapp über 7.500 boe/d produzieren. Mit dem erhöhten Cashflow und den Reinvestitionen in das Ölfeld erwarten wir, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Produktionsniveau nach der Transaktion für mindestens 24 bis 36 Monate zu halten.

Schlanke und kosteneffiziente Struktur. Das Unternehmen wird seinen Betrieb in erheblichem Umfang ausbauen, um die Produktionssteigerung zu bewältigen. Da das Unternehmen zukünftig einer größten Produzenten ist, wird es von möglichen Skaleneffekten profitieren und wir erwarten, dass es das Oxbow-Ölfeld mit der gleichen Effizienz wie seine anderen Assets optimieren wird.

Pipeline zu internationalen Märkten. In einer Zeit, in der die Transportkapazitäten in Kanada knapp sind, wird Saturn mehrere Pipelines und Anlagen erwerben, die ihnen einen leichteren Zugang zum internationalen Markt ermöglichen.

Signifikante Reduzierung des Verschuldungsgrades des Unternehmens. Diese Vermögenswerte werden einen massiven positiven Cashflow für das Unternehmen generieren, der es ermöglicht, die aktuelle Ölproduktion aufrechtzuerhalten und ein progressives Schuldentilgungsprogramm einzuleiten.

Vom Nettoverlust zu einer positiven Marge von 53,2%. Nach Abschluss der Transaktion prognostizieren wir, dass das Unternehmen im Jahr 2021 einen Umsatz von über 146 Mio. CAD mit einer EBIT-Marge von 53,21% erzielen wird.

Hedging zur Sicherung der Zukunft. Das Unternehmen hat Absicherungsvereinbarungen für bis zu 85% der mit den Oxbow-Assets erworbenen Produktion abgeschlossen und damit die Schuldentilgung für die nächsten 3 Jahre gesichert.

Die Integration der Vermögenswerte. Wir erwarten, dass das Unternehmen wichtige Mitglieder in die Geschäftsführung und den Vorstand zusätzlich aufnehmen wird. Dies wird ihre Führung stärken und einen reibungslosen Übergang von einem Junior-Ölunternehmen mit einem Umsatz von 7,55 Mio. CAD im Jahr 2020 zu einem wichtigen Akteur in SE Saskatchewan mit einem Umsatz von über 146,58 Mio. CAD im Jahr 2021 sicherstellen.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 0,46 CAD je Aktie ermittelt.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22497.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 25.05.2021 (11:09) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 25.05.2021 (14:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.