Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. (von GBC AG)

Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Saturn Oil & Gas Inc.

Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.

ISIN: CA80412L8832

Anlass der Studie: Research Report Unternehmensbesichtigung Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 12,17 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

Oxbow-Anlagen

Wir hatten die Gelegenheit, die neu erworbenen Oxbow-Assets im September 2021 zu besuchen. Der Besuch vor Ort umfasste eine vollständige Besichtigung und Präsentation des neuen Managements sowie eine Fahrt zu den Produktionsanlagen, Lagerstätten, Einrichtungen und eine Einführung in viele Mitarbeiter und Vertragsunternehmen. Die besichtigten Anlagen befanden sich in einem relativ konzentrierten Gebiet rund um die Kleinstadt Carlisle. Wir sprachen auch mit der örtlichen Gemeinde, um zu erfahren, wie sie das Unternehmen und dessen Ankunft in ihrer Gemeinde wahrnimmt.

Wir waren beeindruckt von der Qualität der erworbenen Anlagen. Die Infrastruktur ist in einwandfreiem Zustand, was für jeden einzelnen von uns besuchten Standort gilt. Wir haben die Anlagen zuvor wie folgt beschrieben: Die von Saturn zu übernehmender Infrastruktur wurde vom Vorbesitzer gut gepflegt und gewartet und bedarf keiner größeren Modernisierungs- oder Renovierungsarbeiten. Wir können nun bestätigen, dass dies nicht nur richtig ist, sondern dass die Qualität der Anlagen und insbesondere der Wartung unsere Erwartungen übertroffen hat.

Die Nachricht von der Übernahme wurde in der Region positiv aufgenommen. Die vorherigen Eigentümer betrachteten diese Anlage nicht als Kerngeschäft und hatten zwar alle Ausrüstungen, Anlagen und die Infrastruktur in bestem Zustand gehalten, aber lange Zeit kein zusätzliches Entwicklungskapital investiert. Daher wurde der Neuzugang von Saturn Oil & Gas in der Region sehr begrüßt, und die Kommentare, die wir hörten, waren ausschließlich positiv. Die örtliche Gemeinde ist sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Öl- und Gasindustrie stark verwurzelt, und beide Sektoren lassen sich in der Regel gut miteinander kombinieren, um eine kohärente wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten. Die stetigen Einnahmen der Landwirte aus der Verpachtung eines kleinen Teils ihres Landes an die Ölgesellschaften ergänzen ihre schwankenden Einnahmen aus ihrer Haupttätigkeit.

Die Gemeinde scheint sich auf mehr Investitionen in ihrer Region zu freuen, und die Mitarbeiter, die jetzt unter neuer Leitung stehen, scheinen sehr präzise und effiziente Strategien zu haben, um das Potenzial dieses Vermögenswertes zu maximieren.

Da die Kernwerte von Investoren immer mehr von Nachhaltigkeit bestimmt werden, waren wir sehr erfreut, die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft für Saturn Oil & Gas persönlich zu begutachten - von den Mitarbeitern und verschiedenen Interessengruppen bis hin zu den Gemeindemitgliedern. Sie scheinen den Wunsch zu haben, dass die Entwicklung und die Kapitalzufuhr in ihrem Gebiet deutlich zunehmen und sind bereit, aktive Schritte in diese Richtung zu unternehmen.

Man kann davon ausgehen, dass die Instandhaltung von Tausenden von Förderbrunnen und zusätzlichen Anlagen viel Personal erfordert. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Insgesamt hat Saturn Oil & Gas jetzt 16 zusätzliche Mitarbeiter vor Ort, die zwei verschiedenen Senior Managern unterstellt sind. Diese beiden wiederum unterstehen dem VP of Exploration. Da die meisten Bohrungen an ein Pipelinesystem angeschlossen sind, sind die Anlagen auch sehr wartungsarm. Infolgedessen ist das Unternehmen in der Lage, eine schlanke Managementstruktur beizubehalten, die Kosteneffizienz zu steigern und den Betrieb besser als zuvor zu führen. Die Mitarbeiter von Oxbow arbeiten seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, auf diesen Feldern. Sie kennen sich sowohl technisch als auch in Bezug auf die Besonderheiten dieser Ölfelder sehr gut aus. Daher stellen sie keine Verwässerung des Talentpools des Unternehmens dar, sondern vielmehr eine Verstärkung des Humankapitals.

Das Unternehmen setzt die Watchdog-Technologie von Afti an vielen seiner Produktionsstandorte ein und prüft derzeit eine vollständige Einführung. Mit dieser Technologie kann Saturn Oil & Gas seine Bohrlöcher rund um die Uhr mit einer Live-Webcam überwachen. Bei unserem Besuch vor Ort hatten wir Gelegenheit, uns von den Details und Ergebnissen der Analysen und Berichte zu überzeugen, die dieses Produkt erstellt. Wir sind überzeugt, dass es sich um ein revolutionäres Produkt handelt, von dem Saturn Oil & Gas als Erstanwender dieser Technologie stark profitieren wird.

Erstens wird es von Vorteil sein, um Umweltprobleme, die an den Bohrlöchern auftreten könnten, zu begrenzen, indem die Zeit zwischen einem möglichen Leck und dem menschlichen Eingreifen verkürzt wird. Zweitens kann das Unternehmen seinen Betrieb mit verschiedenen elektronischen Sensoren auf einem völlig neuen Niveau überwachen. Drittens kann das Bohrloch im Falle eines katastrophalen Ereignisses ferngesteuert abgeschaltet werden. Die Technologie ist noch nicht bei allen Bohrungen im Einsatz und wird von Saturn Oil & Gas noch geprüft, aber wir gehen davon aus, dass das Unternehmen innerhalb des nächsten Jahres eine vollständige Einführung ankündigen wird. Dies wird die Effizienz des Teams weiter steigern, da die meisten physischen und visuellen Inspektionen aus der Ferne durchgeführt werden können. Das bedeutet, dass das Personal vor Ort mehr Zeit für die proaktive Wartung von Bohrlöchern hat, für die Arbeitskräfte benötigt werden, und dass die präventive Wartung verstärkt wird, was zu einer Effizienzsteigerung führt. Dies wird zu einer schlanken Struktur und niedrigen Betriebskosten des Unternehmens beitragen.

Wir sind der Meinung, dass das Unternehmen bei minimalen Kosten einen massiven Schutz für seinen Betrieb geschaffen hat. Einmal mehr zeigt Saturn Oil & Gas, wie sehr es sich für seine Anlagen und die zentralen Werte der Nachhaltigkeit einsetzt.

Hinweis: Der vollständige Research Report wurde am 21.12.2021 unter folgendem Link veröffentlicht:

http://www.more-ir.de/d/23225.pdf

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23323.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

+++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Zeitpunkt der Fertigstellung: 01.02.2022, 17:15

Zeitpunkt der Veröffentlichung: 02.02.2022, 10:30

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.