Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. (von GBC AG)

Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Saturn Oil & Gas Inc.

Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.

ISIN: CA80412L8832

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 13,12 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

-Über 8,000 boe/d Produktion im Jahr 2022e

-Ölsektor unter Angebotsdruck

-Bis zu 80% Schuldentilgung im Jahr 2022e

Unternehmens Guideline. Das Unternehmen rechnet mit einer durchschnittlichen Produktion von 8.000 boe/d für das GJ2022e.

Finanzierung. Das Unternehmen hat mit Eche-lon Capital Market eine Kauffinanzierung von 6.141.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 18.423.000 CAD abgeschlossen.

Nicht vermittelte Privatplatzierung Das Unternehmen hat 730.000 Einheiten für einen Bruttoerlös von 2.190.000 CAD ausgegeben.

Investitionen in Höhe von insgesamt 50 Mio. CAD. Mit den zusätzlichen Erlösen aus der Finanzierung kann Saturn seine Entwicklung in diesem hohen Ölpreisumfeld beschleunigen. Das Unternehmen wird im Laufe des Jahres 2022e Kapital in Höhe von etwa 50% seiner derzeitigen Marktkapitalisierung investieren.

Massives Umsatzwachstum für 2022e prognostiziert. Nach unseren Schätzungen wird das Unternehmen im GJ2022e einen Umsatz von 287,1 Mio. CAD erzielen.

Neue Öl-Makroökonomie. Der Ölpreis begann im September 2021 zu steigen und erreichte am 8. März 2022 aufgrund der gestiegenen weltweiten Nachfrage und der aktuellen geopolitischen Lage in Europa fast ein Allzeithoch.

Erfolgreiche Bohrungen. Die Bohrung Glen Ewen 101/7-26 lieferte in den ersten 30 Tagen eine durchschnittliche Leichtölproduktion von über 220 bbl/ d. Ausgehend von öffentlichen Daten wies diese Bohrung mit über 500 Produktionsstunden die höchste Ölförderleistung aller über 550 Bohrungen in Saskatchewan im vierten Quartal 2021 auf.

Beschleunigter Schuldentilgungsplan. Angesichts des aktuellen Ölpreises gehen wir davon aus, dass das Unternehmen seine Schuldentilgung beschleunigen und die Nettoverschuldung bis zum Jahresende 2022 um 80 % reduzieren wird und bereits im dritten Quartal 2023 zu 100 % schuldenfrei sein könnte.

Verhältnis von Marktkapitalisierung zu freiem Cashflow von 0,35. Nach unseren aktuellen Schätzungen dürfte das Unternehmen bei einer Marktkapitalisierung von 93 Mio. CAD einen freien Cashflow von über 32,7 Mio. CAD erwirtschaften.

Auf der Grundlage unseres DCF-Modells haben wir unser Kursziel auf 13,12 CAD / 9,41 EUR angehoben und behalten unser Kaufen Rating bei.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23809.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

+++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Zeitpunkt der Fertigstellung: 11.04.2022, 09:00

Zeitpunkt der Veröffentlichung: 11.04.2022, 10:00

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.