Original-Research: SBF AG (von Montega AG)

Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.02.2020

Kursziel: 6,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Pierre Gröning

Feedback vom Hamburger Investorentag: Überzeugender Auftritt des Vorstands bestätigt unsere Sicht auf den Investment Case

Der Vorstand von SBF hat bei seiner Teilnahme am Hamburger Investorentag (HIT) in der vergangenen Woche eine überzeugende Präsentation gehalten und uns in unserer positiven Meinung zu den Wachstumsaussichten des Unternehmens bestärkt.

Umsatzerwartung des Vorstands über unseren bisherigen Prognosen: Angesichts der ungebrochen starken Auftragslage erwartet das Management, den Konzernerlös auf rund 21,0 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr 2020 sowie rund 25,0 Mio. Euro in 2021 steigern zu können. Beide Prognosen liegen damit oberhalb unserer bisherigen Schätzungen (MONe alt: 19,9 Mio. Euro in 2020; 22,7 Mio. Euro in 2021). Optimistisch stimmt in diesem Zusammenhang insbesondere der aktuelle Auftragsbestand, der per Ende Januar mit ca. 34,6 Mio. Euro noch einmal über dem per Ende Juni berichteten Niveau von 32,0 Mio. Euro lag. Dieser erhöht u.E. die Visibilität der mittelfristigen Perspektiven deutlich, da er aufgrund des oftmals mehrjährigen Auftragsvorlaufs für große Projekte in der Branche auf spürbares Wachstum auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus hindeutet.

Zudem nimmt SBF derzeit an zahlreichen Ausschreibungen für großvolumige Projekte teil und hat Angebote in Höhe von mehr als 130,0 Mio. Euro im Markt platziert, von denen gemäß Vorstand mehr als die Hälfte eine hohe Zuschlagswahrscheinlichkeit aufweist. Hieraus resultierende Auftragseingänge dürften die vom Management avisierten Ziele somit in den kommenden Monaten weiter untermauern.

Realisierung des mittelfristigen Wachstums ohne signifikanten Kapazitätsausbau möglich: Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum kann dabei organisch mit den bestehenden Produktionsanlagen realisiert werden, die für ein Umsatzniveau von bis zu 30 Mio. Euro ausgelegt sind. Auch danach sind für eine Kapazitätsausweitung um ein Drittel auf rund 40 Mio. Euro lediglich Investitionen von 3 bis 4 Mio. Euro erforderlich, sodass der zukünftige Cash Flow größtenteils für aussichtsreiche Zukäufe zur geographischen Expansion oder mögliche Dividendenausschüttungen zur Verfügung steht. Letztere sind infolge der vereinfachten Kapitalherabsetzung im Jahr 2019 nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Übergangsfrist ab dem Kalenderjahr 2023 möglich und gemäß Vorstand auch beabsichtigt. Potenzielle Investitionen in den Maschinenbestand könnte SBF dank der erfolgten Restrukturierung mittlerweile auch zu einem Zinssatz von unter 1% finanzieren. Wir haben den durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatz unseres Bewertungsmodells entsprechend unserer neuen Erkenntnisse angepasst und von 5,0% auf 3,0% gesenkt.

Fazit: SBF hat nach der Veröffentlichung über unseren Schätzungen liegender Zahlen für das Jahr 2019 nun beim Hamburger Investorentag auch hinsichtlich der Mittelfristziele unsere Erwartungen übertroffen. Wir sind nach der Vorstandspräsentation unverändert vom strukturellen Investment Case überzeugt und folglich optimistisch, dass sich das Unternehmen nach dem erfolgreichen Turnaround der letzten Jahre nun auf einem nachhaltigen Wachstumskurs befindet. Unsere erhöhten Prognosen führen zu einem neuen Kursziel von 6,50 Euro (zuvor: 5,50 Euro), auf Basis dessen wir die Aktie auf „Kaufen“ stufen.

