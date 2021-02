Original-Research: SBF AG (von Montega AG)

Einstufung von Montega AG zu SBF AG

Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.02.2021

Kursziel: 12,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Niklas Bentlage

Feedback Montega CONNECT: Überzeugender Vorstandsauftritt bringt interessante Potenziale zum Vorschein

Wir haben gestern zusammen mit SBFs CEO Rudolf Witt einen virtuellen Round Table veranstaltet. Die Gesprächsrunde bekräftigte uns in unserer positiven Meinung und lieferte einige interessante Einblicke hinsichtlich künftiger Wachstumspotenziale.

Weitere Übernahme in 2021 denkbar: Nach der LUNUX-Übernahme im September letzten Jahres äußerte Herr Witt nun Pläne über eine weitere potenzielle Übernahme. Im Fokus der M&A-Strategie steht ein Unternehmen aus dem Elektronik-Bereich, das über Kompetenzen in der Leiterplattenbestückung verfügt. Damit will SBF einen weiteren Schritt in der Wertschöpfungskette abdecken und somit die Abhängigkeit von externen Anbietern minimieren. Im Gegensatz zur LUNUX, die aus einer Insolvenz heraus übernommen wurde, zielt SBF diesmal auf ein profitabel operierendes Unternehmen ab, das rund 10 Mio. Euro Umsatz pro Jahr generiert. Falls es zu einer Übernahme kommen sollte, zieht der Vorstand eine Kapitalerhöhung zur (Teil-)Finanzierung in Erwägung.

Umsatzpotenzial in England durch Siemens: Im Zusammenhang mit einem Auftrag über 94 Züge für die Londoner U-Bahn, den Siemens Mobility im November 2018 gewinnen konnte und deren Auslieferung in 2023 beginnen soll, sieht der CEO großes Potenzial für das Unternehmen, eine wesentliche Rolle bei der Ausstattung der Decken- und Beleuchtungssysteme zu spielen. Demnach schätzt der Vorstand die aus der U-Bahn- Auslieferung potenziell resultierenden Erlöse auf rund 5 Mio. Euro, die aktuell noch nicht in unseren Prognosen berücksichtigt sind.

USA-Standort aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Die Pläne zur Expansion in die USA haben aktuell zwar nicht die oberste Priorität für das Unternehmen, sind aber keinesfalls von der Agenda gestrichen. Nach wie vor besteht laut CEO die Möglichkeit zum Aufbau einer neuen Produktionsstätte vor Ort, wodurch sich aufgrund des Interesses eines langjährigen Kunden an einer regionalen Erweiterung der Zusammenarbeit ein Umsatzpotenzial im zweistelligen Mio.-Bereich bieten würde.

Umsatzziele innerhalb unserer Erwartungen: Im Zuge der Diskussion über den aktuellen Verlauf der Integration von LUNUX gab der Vorstand zudem bekannt, dass er in 2021 einen Umsatzbeitrag von 10 Mio. Euro „plus X“ für die LUNUX Lighting GmbH erwartet. Für die SBF Spezialleuchten wird ein Wachstum zwischen 10 und 15% antizipiert, was einem Erlös von ca. 22 bis 23 Mio. Euro entspricht. Davon sind gemäß der Aussage von Herrn Witt 19 Mio. Euro bereits im Auftragsbestand enthalten. Zusätzlich stehen derzeit Angebote über rund 120 Mio. Euro aus. Dementsprechend positiv blicken wir auf das Jahr 2021 und fühlen uns in unserer Umsatzprognose i.H.v. 33,4 Mio. Euro bestätigt.

Fazit: Wir sind nach der virtuellen Gesprächsrunde unverändert vom strukturellen Investment Case überzeugt und unsere Annahmen bezüglich des Verlaufs der Integration von LUNUX und der sich daraus ergebenden Potenziale wurden bekräftigt. Zusätzlich kamen einige interessante Themen zum Vorschein, die in Zukunft weiteres Upside-Potenzial bieten könnten. Wir belassen unser Rating auf „Kaufen“ und bestätigen das Kursziel von 12,50 Euro.

