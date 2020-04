Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: SBF AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SBF AG

Unternehmen: SBF AGISIN: DE000A2AAE22

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 17.04.2020 Kursziel: 6,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning

SBF nach Q1 hinsichtlich der Jahresziele weiterhin voll im Plan

SBF hat am Mittwoch eine Zwischenmitteilung zum ersten Quartal veröffentlicht, die einen starken Jahresauftakt offenbart und die Annahme bestärkt, dass das Unternehmen ohne substanzielle Beeinträchtigungen durch die 'Coronakrise' kommen dürfte.

[Tabelle]

Umsatz und Ergebnis in Q1 deutlich über Vorjahresniveau: Der Konzernerlös stieg in Q1 dank einer weiterhin starken Auftragslage um 19,7% yoy auf 4,9 Mio. Euro und damit weitgehend im Rahmen unserer Erwartung (MONe: 4,8 Mio. Euro). Ergebnisseitig konnten sowohl das EBITDA (+29,4% yoy auf 1,2 Mio. Euro) als auch das EBT (+32,2% yoy auf 1,0 Mio. Euro) und der Periodenüberschuss (+25,5% yoy auf 0,9 Mio. Euro) überproportional zulegen. Die erzielte Profitabilität liegt damit auf allen Ebenen leicht über unseren Prognosen, was u.E. auf einen unterjährig günstigen Auftragsmix mit vergleichsweise hochmargigen Projekten im Auftaktquartal zurückzuführen sein dürfte.

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr unverändert positiv: Angesichts des robusten Sentiments im Bahntechnikmarkt rechnet der Vorstand auch für den restlichen Jahresverlauf mit einem erfreulichen Geschäftsverlauf und erwartet weiterhin, den Erlös auf rund 21,6 Mio. Euro und das EBT auf etwa 3,6 Mio. Euro (2019: 3,3 Mio. Euro) steigern zu können. Neben der ohnehin soliden Visibilität dank eines Auftragsbestands von rund 31,0 Mio. Euro (per Ende März) macht sich für SBF das weitgehend konjunkturunabhängige Branchenumfeld mit zahlreichen Kunden bzw. Endabnehmern der öffentlichen Hand derzeit besonders bezahlt. So hat der Vorstand bislang keinerlei Signale für potenzielle Auftragsstornierungen von Seite der Kunden erhalten, da diese die dringend erforderlichen Infrastruktur- und Kapazitätsprojekte im für die Bevölkerung unverzichtbaren Schienenverkehr ungeachtet der momentanen Krisensituation umsetzen.

Fazit: SBF hat mit starken Q1-Zahlen erfolgreich an den im vergangenen Geschäftsjahr eingeschlagenen Wachstumskurs angeknüpft. Dank des robusten Geschäftsmodells in einem weitgehend konjunkturunabhängigen Absatzmarkt dürfte das Unternehmen nach derzeitigem Stand vergleichsweise unbeschadet aus der 'Coronakrise' hervorgehen. Wir sind vom strukturellen Investment Case unverändert überzeugt, stufen die Aktie angesichts der starken Performance (+72% YTD) jedoch bei unverändertem Kursziel auf 'Halten' ab.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20555.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°