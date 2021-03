Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: SBF AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SBF AG

Unternehmen: SBF AGISIN: DE000A2AAE22

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.03.2021 Kursziel: 12,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Niklas Bentlage

2021 ist das Europäische Jahr der Schiene - Aussichten für SBF weiterhin vielversprechend

Die verstärkte Nutzung des Schienenverkehrs ist eines der effizientesten Mittel, um das Ziel des europäischen Green Deals - die Klimaneutralität bis 2050 - zu erreichen. Aktuell ist der Schienenverkehr in der EU für weniger als 0,5% der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich, trotzdem werden derzeit nur ca. 7% der Fahrgäste per Bahn befördert (Quelle: Europäische Kommission). Um der Bahnindustrie mehr Aufmerksamkeit zu verleihen, hat die EU 2021 zum Jahr der Schiene erklärt, was u.E. auch am Markt positive Resonanz hervorruft.

Mit Hochgeschwindigkeit aus der 'Corona-Pandemie': Aufgrund der günstigen CO2-Bilanz des Schienenverkehrs plant die Bundesregierung, die Verkehrsleistung auf der Schiene bis 2030 zu verdoppeln. Dieses Vorhaben kann jedoch nur gelingen, wenn eine entsprechende Infrastruktur geschaffen wird, welche die Attraktivität der Bahn als Transportmittel steigert. Die Deutsche Bahn hat deshalb allein in 2020 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge (mit der Option auf 60 weitere Züge) bestellt, bis 2026 soll die ICE-Flotte auf 421 Züge (aktuell 303) ausgebaut werden. Auch in anderen europäischen Ländern werden die Investitionen hochgefahren, sodass die europäische Bahnvereinigung UNIFE von 2020 bis 2030 eine CAGR von 10% für den Hochgeschwindigkeitszugmarkt prognostiziert. Diese Entwicklung macht sich in den Auftragsbüchern der größten SBF-Kunden bereits bemerkbar. So berichten die vier Branchenführer (Alstom hat das Transportsegment von Bombardier übernommen) allesamt volle Auftragsbücher, die insgesamt 3,1 Mrd. Euro mehr als noch vor einem Jahr beinhalten.

[Tabelle]

Zwar dürften Beleuchtungs- und Deckensysteme wie jene SBFs nur einen marginalen Anteil der Auftragsbestände ausmachen (MONe: 1%), dennoch sollte das Unternehmen von den steigenden Investitionen in der Bahnindustrie profitieren. So errechnet sich bei einem Marktanteil von rund 30% ein Potenzial von 387,3 Mio. Euro, das in den kommenden 6 bis 8 Jahren allein hieraus realisiert werden könnte. Wegen der langen Vorlaufzeiten von Projekten im Bahnsektor dürfte die Investitionsoffensive jedoch nicht unmittelbar in den Zahlen von SBF zu sehen sein, sondern sollte sich u.E. erst in den Jahren nach 2023 bemerkbar machen. Dennoch untermauert dies u.E. die Wachstumsaussichten eindrücklich.

Fazit: Wir sind davon überzeugt, dass die Emissionsvorteile des Schienenverkehrs gegenüber anderen Transportmitteln die Auftragsbücher der großen Zughersteller auch in Zukunft weiter füllen werden und SBF einer der Hauptprofiteure in zweiter Reihe ist. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unser Rating bei einem unveränderten Kursziel von 12,50 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22162.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°