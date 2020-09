Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG

Unternehmen: Scherzer & Co. AG

ISIN: DE0006942808

Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2020

Empfehlung: Halten

seit: 10.09.2020

Kursziel: 2,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.09.2020, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst

Deutlicher Gewinn und Outperformance des DAX im ersten Halbjahr 2020

Die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020 konnte die Scherzer & Co. AG deutlich besser als von uns erwartet abschließen. Ursächlich hierfür war die Veräußerung der seit 2006 gehaltenen AXA-Nachbesserungsrechte, aus der Ende Juni ein ergebniswirksamer Ertrag von 8,5 Mio. Euro vor etwaigen Steuern vereinnahmt wurde. In der Folge konnte Scherzer mit einem Zuwachs von 7,4 Prozent beim inneren Wert (NAV - Net Asset Value) nun auch wieder den DAX, der im ersten Halbjahr ein Minus von 7,1 Prozent aufwies, deutlich schlagen.

Dies belegt unserer Meinung nach den mittel- und langfristig nachhaltigen Erfolg des von Scherzer verfolgten Investmentmodells, das neben Anlagen in sicherheits- und chancenorientierten Werten auch den mit Investitionen in Abfindungstitel verbundenen Aufbau von Abfindungsergänzungsansprüchen beinhaltet. Dabei erachten wir das Scherzer-Portfolio mit einer Gewichtung sicherheitsorientierter Investments von gut 54 Prozent zum Halbjahresende gerade im coronabedingt derzeit mit erhöhten Unsicherheiten behafteten Kapitalmarktumfeld als gut ausbalanciert, um bei Begrenzung der Risiken gleichzeitig weiterhin an bestehenden Chancen partizipieren zu können.

Auch die langjährige Erfahrung und breite Vernetzung des Vorstands in der Small- und Mid-Cap-Szene sehen wir als wertvolles Asset der Gesellschaft. Zudem spiegelt sich dessen Commitment unseres Erachtens auch darin wider, dass dieser nach unseren Informationen inzwischen direkt und indirekt insgesamt rund 1,56 Millionen Scherzer-Aktien entsprechend etwa 5,2 Prozent des Grundkapitals hält. Und aufgrund der bestehenden Verpflichtung, die Hälfte der erhaltenen Netto-Tantiemen in Scherzer-Papiere zu investieren, dürfte sich dieser Anteil auch zukünftig tendenziell weiter erhöhen.

Angesichts der systemisch bedingten Besonderheiten und Unwägbarkeiten bei Schätzungen für Beteiligungsgesellschaften und der damit verbundenen Unsicherheiten stellen wir unsere Anlageempfehlung für die Scherzer-Aktie unverändert auf den inneren Wert ab. Dabei bildet der NAV im Gegensatz zur reinen Betrachtung auf Basis des Ergebnisses je Aktie auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven „realtime“ ab und markiert damit unserer Meinung nach die aus Investorensicht deutlich geeignetere Bewertungskennzahl.

Der zum 31. August 2020 gemeldete NAV der Scherzer-Aktie lag mit 2,59 Euro um 13,6 Prozent über dem gleichtägigen Xetra-Schlusskurs von 2,28 Euro. Auf dieser Basis sehen wir den fairen Wert des Papiers - ohne Berücksichtigung der Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren - derzeit bei rund 2,60 Euro und erhöhen daher auch unser Kursziel wieder entsprechend, wobei wir die Einstufung jedoch auf dem aktuellen Kursniveau von „Kaufen“ auf „Halten“ zurücknehmen. Nach wie vor erachten wir den Titel dabei als ein interessantes Investment vor allem auch für an Nachbesserungsthemen interessierte, längerfristig orientierte Anleger, die diese Aktivitäten nicht selbst mit ihrem Portfolio abdecken können oder wollen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21581.pdf

