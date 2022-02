Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH)

Geschäftsjahr 2021 erneut stark abgeschlossen

Die Scherzer & Co. AG setzt auf ein Portfolio aus sicherheits- und chancenorientierten Investments. Einen Schwerpunkt bilden dabei Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende Strukturmaßnahmen. Nachdem die Kölner Spezialisten bereits in 2020 massiv von zwei großen Transaktionen im Bereich der Abfindungswerte profitiert hatten, konnten sie hier mit Einreichung der MAN-Aktien im Zuge des Squeeze-out auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wieder einen signifikanten Ergebnisbeitrag realisieren. Zudem wies auch eine ganze Reihe anderer Portfolio-Schwergewichte sehr erfreuliche Kursentwicklungen auf.

In Summe resultierte daraus nach den vermeldeten vorläufigen Zahlen zum einen erneut ein kräftiger Gewinn. Zum anderen kletterte der NAV (Net Asset Value - Innerer Wert), der auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven abbildet, unter Einrechnung der gezahlten Dividende nach knapp 24 Prozent im Vorjahr im aktuellen Berichtszeitraum um über 32 Prozent. Damit konnte Scherzer den DAX, der in 2020 lediglich um 3,5 Prozent und in 2021 um knapp 16 Prozent zulegte, abermals deutlich schlagen.

Da bei Investitionen in (potenzielle) Abfindungswerte auch einige Jahre bis zu einer Gewinnrealisierung ins Land ziehen können, sollte der Anleger aus dem Volumen der in den beiden vergangenen Geschäftsjahren eingefahrenen „Ernten“ nun zwar keine regelmäßige Erwartungshaltung für die Folgejahre ableiten. Unseres Erachtens beinhaltet das Portfolio aber weiterhin etliche potenzialstarke Werte sowohl hinsichtlich der operativen Unternehmensperspektiven als auch in Richtung „Endspiel-Fantasie“. Daher gehen wir davon aus, dass Scherzer den deutschen Leitindex mit der verfolgten Investmentstrategie mittel- und langfristig auch in Zukunft outperformen kann.

Als positiv werten wir unverändert ebenfalls, dass der versierte und breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzte Vorstand mittlerweile direkt und indirekt gut 1,7 Millionen Scherzer-Aktien entsprechend rund 5,7 Prozent des Grundkapitals hält. Angesichts seiner Verpflichtung, die Hälfte der Netto-Tantiemen in eigene Papiere zu investieren, dürfte sich dieser Anteil unseres Erachtens auch zukünftig weiter erhöhen.

Bei Ansatz unseres unveränderten Kursziels von 3,70 Euro verfügt der Anteilsschein der Kölner Beteiligungsgesellschaft derzeit über ein Upside-Potenzial von über 19 Prozent. Daher bekräftigen wir unsere Empfehlung, die Scherzer-Aktie zu „Kaufen“. Als attraktiv erachten wir den Titel dabei vor allem für mittel- bis langfristig orientierte Investoren sowie für Anleger mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements jedoch nicht selbst eingehen können oder wollen.

