Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG

Unternehmen: Scherzer & Co. AGISIN: DE0006942808

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 03.05.2020 Kursziel: 1,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 03.05.2020, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst

NAV in 2019 stabil gehalten

Die Zahlen der Scherzer & Co. AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 sind deutlich unter unseren Erwartungen ausgefallen und auch die Entwicklung des inneren Wertes (NAV) blieb signifikant hinter der des Börsenleitbarometers DAX zurück. Dies resultierte zum einen aus der negativen Performance einiger Portfolioschwergewichte.

Zum anderen hat die Gesellschaft mit der Einreichung der Linde-Aktien im Rahmen des Squeeze-out bewusst auf einen Ertrag von 0,9 Mio. Euro, der bei einem Verkauf über die Börse realisierbar gewesen wäre, verzichtet. Hierdurch hat sich Scherzer jedoch die Chance zur Partizipation an einer potenziellen Nachbesserung, für die der Markt sehr gute Chancen sieht, gesichert.

Eine ähnliche Investmententscheidung hatte sich bei dem 2015 vergleichsweise abgeschlossenen Spruchverfahren bei der früheren Schering AG als sehr lukrativ erwiesen. Hier hatte Scherzer zunächst einen Andienungsverlust von 234 TEUR realisiert, mit Beendigung der Verfahren aber schließlich einschließlich Zinsen eine Nachbesserung von 2,9 Mio. Euro vereinnahmen können.

Schließlich lief auch die an die DAX-Entwicklung gekoppelte Portfolioabsicherung dieses Mal gegen die Gesellschaft. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Scherzer-Anteilseigner zuvor jahrelang in Form einer zum Teil deutlichen Outperformance gegenüber dem DAX von diesen Absicherungsgeschäften profitiert haben. Angesichts der sehr erfolgreichen mittel- bis langfristigen Entwicklung sind wir daher unverändert von dem von der Gesellschaft verfolgten opportunistischen Investmentansatz überzeugt.

Zudem steht der über langjährige Erfahrungen und eine breite Vernetzung in der Small- und Mid-Cap-Szene verfügende Vorstand nach unseren Informationen mittlerweile mit insgesamt rund 1,54 Millionen direkt und indirekt gehaltenen Scherzer-Aktien entsprechend etwa 5,2 Prozent des Grundkapitals hinter der Gesellschaft. Und aufgrund der Verpflichtung, die Hälfte der erhaltenen Netto-Tantiemen in Scherzer-Papiere zu investieren, dürfte sich diese Quote auch künftig tendenziell weiter erhöhen.

Angesichts der systemisch bedingten Besonderheiten und Unwägbarkeiten bei Schätzungen für Beteiligungsgesellschaften und der damit verbundenen Unsicherheiten stellen wir unsere Anlageempfehlung für die Scherzer-Aktie nach wie vor auf den inneren Wert ab. Dabei bildet der NAV im Gegensatz zur reinen Betrachtung auf Basis des Ergebnisses je Aktie auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven 'realtime' ab und markiert damit unserer Meinung nach die aus Investorensicht deutlich geeignetere Bewertungskennzahl.

Der zum 30. April 2020 gemeldete NAV der Scherzer-Aktie lag mit 1,92 Euro um 15,7 Prozent über dem stichtagsbezogenen Börsenkurs von 1,66 Euro. Daher sehen wir den fairen Wert der Scherzer-Aktie - ohne Berücksichtigung der Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren - aktuell bei rund 1,90 Euro und passen auf dieser Basis auch unser Kursziel entsprechend an.

Vor diesem Hintergrund erhöhen wir auf dem aktuellen Kursniveau unsere Einstufung von 'Halten' auf 'Kaufen'. Dabei betrachten wir den Titel weiterhin als ein interessantes Investment vor allem für den an Nachbesserungsthemen interessierten, längerfristig orientierten Anleger, der diese Aktivitäten nicht selbst mit seinem Portfolio abdecken kann oder will.

