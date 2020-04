Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten

^

2020 von hoher Unsicherheit geprägt, aber Investment Case im Kern intakt

Schweizer hat am Dienstag den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht und damit die im März berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt. Für 2020 wurde aufgrund des noch unklaren Ausmaßes der 'Corona-Krise' eine zweigeteilte Guidance vorgelegt.

Guidance knapp erfüllt, Erwartungen leicht verfehlt: Sowohl der Umsatz i.H.v. 120,7 Mio. Euro als auch das EBITDA von 0,1 Mio. Euro lagen am unteren Ende der jeweiligen Guidance-Bandbreiten (120 bis 125 Mio. Euro bzw. 0 bis 4 Mio. Euro). Während der Umsatz damit weitgehend unseren Schätzungen entsprach, fiel der operative Verlust im Schlussquartal stärker aus als erwartet (EBITDA Q4 -2,8 Mio. Euro vs. MONe -0,3 Mio. Euro). Dies rührt u.E. vor allem aus der geringen Auslastung am Stammsitz Schramberg (Umsatz -17,5% yoy) sowie den höher als antizipierten Restrukturierungskosten. Dagegen lagen die Aufwendungen für den Aufbau des neuen chinesischen Werks mit rund 4,0 Mio. Euro im Plan. Unter Herausrechnung des Ramp-ups in China sowie der Restrukturierung hätte Schweizer ein EBITDA i.H.v. 5,1 Mio. Euro erzielt (EBITDA-Marge: 4,2%).

Investment Case im Kern intakt: Hervorzuheben ist, dass Schweizer trotz der bereits schwachen Automobilkonjunktur in 2019 (VDA: Produktion deutscher OEMs -9% yoy) mit Automotive-Kunden einen Umsatzanstieg auf 92,0 Mio. Euro erzielte (+4,7% yoy). Damit ist u.E. ein wesentlicher Bestandteil des Investment Cases strukturell intakt. Das Industriegeschäft ging dagegen auf 22,3 Mio. Euro zurück (Vj.: 30,5 Mio. Euro). Des Weiteren wurde die Marge durch eine überaus starke Entwicklung der Handelsumsätze (+52,9% yoy) mit den asiatischen Partnern Meiko und WUS verwässert. Die Eigenproduktion in Asien nimmt nach Abschluss der wesentlichen Bau- und Installationsarbeiten in 2019 sowie der Fertigung erster Musterleitplatten seit Januar weiter Gestalt an und soll mit geringfügiger Verzögerung noch im April erste Serienprodukte hervorbringen.

Zweigeteilte Guidance verdeutlicht hohe Unsicherheit: Für 2020 erwartet Schweizer im eher optimistischen Szenario einen Erlösrückgang um 10 bis 15% sowie eine EBITDA-Marge von -2 bis -6%. Im eher pessimistischen Fall dürften die Umsätze um 20 bis 25% sinken und die Marge bei -4 bis -8% liegen. Da vom Auftragsbestand (126,7 Mio. Euro per 31.12.) in 2020 nach derzeitiger Planung 98,1 Mio. Euro zur Auslieferung anstehen, halten wir ein vorsichtig optimistisches Szenario für gerechtfertigt und positionieren uns mit unseren angepassten Prognosen entsprechend. Allerdings ist die aktuelle Auftragsentwicklung nach Angaben des Vorstands nach wie vor von einer hohen Volatilität geprägt. Wir rechnen daher für 2021 auch nicht mit einer starken Erholung und kalkulieren vielmehr ohne substanzielle marktseitige Nachholeffekte. Allerdings stimmen uns die Fortschritte in China und das von Schweizer kommunizierte hohe Kundeninteresse zuversichtlich, dass der dortige Hochlaufplan im Großen und Ganzen umgesetzt werden kann, so dass sich der Case ab kommendem Jahr materialisieren sollte.

Fazit: Trotz des ungewissen Ausgangs der Krise sprechen u.E. einige Anzeichen dafür, dass Schweizer nicht nachhaltig leidet. Angesichts der erneuten Prognosesenkung reduziert sich unser Kursziel auf 11,00 Euro, womit wir die Aktie weiter mit 'Halten' einstufen.

