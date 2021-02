Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

Unternehmen: Schweizer Electronic AGISIN: DE0005156236

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 23.02.2021 Kursziel: 17,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Zurück in die Zukunft - Trotz beschränkter Visibilität sollte 2021 der Turnaround gelingen

Gestützt auf eine allgemeine Sektor-Erholung konnte die Aktie von Schweizer Electronic in den vergangenen Wochen eine spürbare Outperformance erzielen (YTD: +37% vs. EURO STOXX Automobiles & Parts +5%). Wenngleich sich die konjunkturelle Gesamtlage nach wie vor als fragil darstellt und der europäische Automobilmarkt laut ACEA den schwächsten Jahresstart seit Beginn der Aufzeichnung verbuchte (-24% yoy auf ca. 726.500 Fahrzeuge), richtete sich der Blick zuletzt wieder vermehrt auf das mittelfristige Potenzial des Unternehmens. Insbesondere die Bedeutung Chinas, das angesichts einer starken Markterholung aktuell abermals als Zugpferd der gesamten Branche dient (Jan. +31,9% yoy lt. CAAM), soll auch für Schweizer in den nächsten Jahren stark zunehmen. Wir haben im Rahmen eines Gesprächs mit dem Vorstand die jüngsten Entwicklungen thematisiert.

Endmärkte zeigen kurzfristig gemischtes Bild: Neben der Absatzschwäche der OEMs in Europa verspürte das Unternehmen zuletzt eine steigende Nachfrage bei Kunden außerhalb der Automobilindustrie. Bereits nach 9M 2020 hatte sich der breiter gefächerte Industriesektor mit einem Umsatzrückgang von -8,6% yoy (vs. Automotive -32,8% yoy) als robuster erwiesen. Ohnehin beabsichtigt das Management, den Umsatzanteil mit Industriekunden (2019: ca. 24%) strukturell auszubauen. Der zuletzt beobachtete globale Chip-Engpass in der Automobilindustrie bleibt trotz temporärer Produktionsdrosselung der OEMs laut Vorstand bislang aber ohne Rückstau-Wirkung auf die Leiterplatten-Nachfrage bei Schweizer. Vielmehr spräche der in vielen Endmärkten zeitgleich steigende Bedarf nach Halbleiter-Produkten für eine insgesamt schwungvolle Erholung des Elektronik-Sektors, wovon in Summe letztlich auch das Unternehmen profitieren sollte.

China-Werk fährt hoch, neue Embedding-Kunden sollen folgen: Nach wie vor zuversichtlich zeigte sich der Vorstand daher auch hinsichtlich des Ramp-Ups am neuen High-Tech-Werk in China, der durch die Produktion von Multilayer- und HDI-Leiterplatten sichergestellt werden soll. Bereits Ende letzten Jahres konnte das Werk in Jintan mit dem erfolgreichen Abschluss des Audits VDA 6.3 einen wichtigen Meilenstein für die Lieferantenqualifikation des Automotive-Marktes erreichen. Der SOP für den ersten Embedding-Großauftrag von Continental wird nun allerdings erst für Ende 2022 avisiert, womit sich das daraus auf fünf Jahre angelegte Umsatzpotenzial (MONe: insg. 150 Mio. Euro) auf der Zeitachse um knapp ein Jahr verschiebt. Allerdings erwartet Schweizer weiterhin signifikante Neuaufträge für die Embedding-Technologie, so dass wir unverändert von einer Umsetzung der zweiten Investitionsphase ab 2023 ausgehen. Die 2020er-Guidance (Umsatz 87-93 Mio. Euro; EBITDA -7 bis -11 Mio. Euro) dürfte erreicht worden sein, unsere Umsatzprognose für 2021 ff. haben wir aufgrund der u.E. geringen Visibilität der finalen Auslastung in China vorsorglich gesenkt.

Fazit: In 2021 sollte dennoch der Turnaround gelingen und stetige operative Fortschritte nach sich ziehen. Die jüngste Kursentwicklung dürfte dem Vorstand zudem im Hinblick auf die u.E. notwendige Kapitalmaßnahme zugutekommen. Neben der Prognoseanpassung haben wir im DCF-Modell unsere Leverage-Annahme (FK-Quote 35,0%; +5 PP) erhöht, woraus ein neues Kursziel von 17,00 Euro resultiert. Wir bestätigen das Rating 'Halten'.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22140.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°