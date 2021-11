Original-Research: sdm SE (von GBC AG)

Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,58 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

9-Monate 2021 über Erwartung; sdm weiter auf deutlichem Wachstumskurs; Profitabilität wesentlich gesteigert; Erhöhung der Prognosen und des Kursziels

Am 17.11.2021 hat die sdm SE ihre 9-Monatsgeschäftszahlen für das laufende Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Hiernach hat das Unternehmen auch in den vergangenen neun Monaten einen deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,4% auf 9,22 Mio. EUR (9M 2020: 7,53 Mio. EUR) erzielt und damit den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Auf EBIT-Ebene hat die Gesellschaft hierbei mit einem Zuwachs von 22,2% auf 1,10 Mio. EUR einen ebenso dynamischen Ergebnisanstieg erreichen können. Zu diesen überzeugenden Ergebnissen hat unseres Erachtens insbesondere die hohe Auslastung der personellen Kapazitäten und die verstärkte Fokussierung auf höhermargige Aufträge im Sicherheitsdienstleistungsgewerbe geführt. Da sich die sdm als Qualitätsanbieter positioniert hat, ist das Unternehmen auch allgemein in der Lage höhere Preise für ihre Security-Services durchzusetzen.

In Anbetracht des dynamischen Geschäftsverlaufs in den ersten drei Quartalen und den positiven Erwartungen in Bezug auf das vierte Quartal, hat das sdm-Management die bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse von rund 12,50 Mio. EUR (zuvor: 12,0 Mio. EUR) und hierbei ein EBIT zwischen 1,20 bis 1,25 Mio. EUR (zuvor: 1,10 Mio. EUR).

Vor dem Hintergrund der angehobenen Unternehmensguidance haben auch wir unsere bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose für die aktuelle Geschäftsperiode nach oben angepasst. Wir rechnen nun für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit Umsatzerlösen von 12,50 Mio. EUR (zuvor: 12,44 Mio. EUR) und mit einem EBIT von 1,20 Mio. EUR (zuvor: 0,98 Mio. EUR). Bedingt durch die über unseren Erwartungen liegende (Ertrags-)Performance des Unternehmens, heben wir unsere Ergebnisschätzungen auch für die nachfolgenden Geschäftsjahre an. Für das Folgejahr 2022 gehen wir von einem EBIT in Höhe von 1,37 Mio. EUR (zuvor: 1,31 Mio. EUR) aus. In den darauffolgenden Geschäftsjahren 2023 und 2024 sollte das EBIT erneut auf 1,78 Mio. EUR (zuvor: 1,70 Mio. EUR) bzw. 2,20 Mio. EUR (zuvor: 2,05 Mio. EUR) zulegen können.

Insgesamt sehen wir die sdm-Gruppe weiterhin in einer guten Position, um den profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Durch die eingeworbene Liquidität aus dem Börsengang (Bruttoerlös: 1,20 Mio. EUR) ist der Konzern in der Lage, das Wachstumstempo durch gezielte Übernahmen im Rahmen der M&A-Strategie wesentlich zu beschleunigen und die Marktposition des Unternehmens zusätzlich zu stärken.

Basierend auf unseren angehobenen Schätzungen haben wir mithilfe unseres DCF-Modells einen fairen Wert in Höhe von 4,58 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (4,09 EUR je Aktie) angehoben. Kurszielerhöhend hat sich ebenfalls der schwächer als von uns erwartete Verwässerungseffekt in Folge des durchgeführten Börsengangs ausgewirkt. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating 'Kaufen' und sehen ein deutliches Kurspotenzial.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23147.pdf

