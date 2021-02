Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AGISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.02.2021 Kursziel: 44 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 18.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 17,00 auf EUR 44,00.

Zusammenfassung: SFC Energy hat vorläufige Zahlen für 2020, die Guidance für 2021 und einen neuen Plan für ein beschleunigtes Wachstum veröffentlicht, der eine organische und anorganische Expansion auf einen Umsatz von EUR350 Mio. bis EUR400 Mio. bis 2025 sowie eine Ausweitung der EBITDA-Marge auf über 15% vorsieht. Der Wachstumsplan basiert auf der äußerst dynamischen Entwicklung der weltweiten Nachfrage nach Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in stationären Anwendungen. Der Umsatz für 2020 entsprach mit EUR53 Mio. (-9% J/J) unserer Prognose, und das bereinigte EBIT lag mit EUR-0,6 Mio. (FBe: - EUR1,6 Mio.) besser als erwartet. Im Vorjahr betrug das bereinigte EBIT EUR0,3 Mio. Für das Jahr 2021 strebt SFC einen Umsatz zwischen EUR61 und EUR70 Mio.

(FBe: EUR66,8 Mio.), ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR3,5 und EUR6,0 Mio. (FBe:

EUR4,8 Mio.) und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR-0,9 und EUR1,6 Mio. (FBe: EUR0,4

Mio.). Die Guidance für 2021 passt somit zu unserer Prognose für 2021, die weitgehend unverändert bleibt. Der Plan für ein beschleunigtes Wachstum beinhaltet eine sehr starke regionale Expansion, insbesondere in Asien. Dort könnte ein JV-basierter Ansatz im Jahr 2025E einen Umsatzbeitrag von bis zu EUR100 Mio. generieren. Darüber hinaus verfügt der indische Markt, auf dem SFC bereits Fuß gefasst hat, über ein großes Potenzial (FBe: Umsatzbeitrag im Jahr 2025: EUR26 Mio.). Wasserstoff-Brennstoffzellen (HFC) werden ein starker Umsatzwachstumstreiber sein, einfach weil die Stückpreise voraussichtlich bei ca. dem 10- bis 20-fachen der Stückpreise von Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFC) liegen, da HFC eine viel höhere Kapazität als DMFC haben. Der Umsatzbeitrag aus Akquisitionen könnte bis zu EUR65 Mio. betragen. Wir erhöhen unsere Prognosen ab 2022 und erwarten für 2025 einen Umsatz von EUR256 Mio. Unser Modell enthält kein Wachstum aus Akquisitionen. In Bezug auf die EBITDA-Marge bleiben wir konservativer als SFC und prognostizieren bis 2025 einen Wert von 13%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR44 (zuvor: EUR17). Wir stufen das Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY and increased the price target from EUR 17.00 to EUR 44.00.

Abstract: SFC Energy has published preliminary 2020 figures, 2021 guidance and a new accelerated growth plan which foresees organic and inorganic expansion to sales of up to EUR350m to EUR400m by 2025, as well as a widening of the EBITDA margin to above 15%. The growth plan is based on the extremely dynamic development of global demand for hydrogen and methanol fuel cells in stationary applications. 2020 sales were in line with our forecast at EUR53m (-9% y/y), and adjusted EBIT was better than expected at EUR-0.6m (FBe: -EUR1.6m). In the previous year, adjusted EBIT amounted to EUR0.3m. For 2021 SFC is guiding towards sales between EUR61m and EUR70m (FBe: EUR66.8m), underlying EBITDA between EUR3.5m and EUR6.0m (FBe: EUR4.8m) and underlying EBIT between EUR-0.9 and EUR1.6m (FBe: EUR0.4m). 2021 guidance is thus in line with our 2021 forecast which is largely unchanged. The accelerated growth plan entails very strong regional expansion, especially in Asia. There, a JV-based approach could generate a sales contribution of up to EUR100m in 2025E. Furthermore, the Indian market, where SFC already has a foothold, has strong potential (FBe revenue contribution in 2025: EUR26m). Hydrogen fuel cells (HFC) will be a strong revenue growth driver simply because unit prices look set to be ca. 10-20 times the unit prices of direct methanol fuel cells (DMFC) as HFCs have a much higher capacity than DMFC. The revenue contribution from acquisitions could be up to EUR65m. We raise our forecasts from 2022 on and expect sales of EUR256m in 2025. Our model does not contain any growth from acquisitions. We remain more conservative regarding the EBITDA margin than SFC and forecast a figure of 13% by 2025. An updated DCF model yields a new price target of EUR44 (previously: EUR17). We upgrade the stock from Add to Buy.

