Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AGISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 11.05.2021 Kursziel: 44 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 44,00.

Zusammenfassung: SFC Energy hat vorläufige KPI für das erste Quartal veröffentlicht, die über den Vorjahreszahlen und unseren Prognosen lagen. Q1/21 war das beste Q1-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Das Management bestätigte die Umsatzprognose für 2021 (EUR61-70 Mio.) und erhöhte das untere Ende der bereinigten EBITDA-Prognose von EUR3,5 Mio. auf EUR4,75 Mio. und das untere Ende der bereinigten EBIT-Prognose von EUR-0,9 Mio. auf EUR0,35 Mio. Die sehr guten Zahlen für das erste Quartal stützen unsere positive Einschätzung zu SFC. Mit ihren sauberen Energielösungen auf Basis von Direkt-Methanol- und Wasserstoffbrennstoffzellen sowie ihrem Energiemanagementsystemen ist SFC hervorragend positioniert, um vom globalen Trend zu dezentralen sauberen und zuverlässigen Energiesystemen zu profitieren. Wir bestätigen unsere Umsatz- und EBIT-Prognose für 2021. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR44. Das Rating bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 44.00 price target.

Abstract: SFC Energy has reported preliminary Q1 KPIs, which were ahead of the prior year figures and our forecasts. Q1/21 was the best Q1 result in the company's history. Management confirmed 2021 sales guidance (EUR61-70m) and raised the lower end of adjusted EBITDA guidance from EUR3.5m to EUR4.75m, and the lower end of the adjusted EBIT guidance from EUR-0.9m to EUR0.35m. The very good Q1 figures support our positive view on SFC. With its clean energy solutions based on direct methanol & hydrogen fuel cells as well as its power management systems, SFC is excellently positioned to benefit from the global trend to distributed clean and reliable energy solutions. We confirm our 2021 sales and EBIT forecasts. An updated DCF model still yields a EUR44 price target. The rating remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22431.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°