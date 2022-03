Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AGISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 31.03.2022 Kursziel: 44 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 44,00.

Zusammenfassung: SFC hat ihren Jahresbericht 2021 veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die endgültigen Zahlen entsprechen den vorläufigen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 21% auf EUR64 Mio., das bereinigte EBITDA hat sich von EUR2,9 Mio. auf EUR6,2 Mio. mehr als verdoppelt. Aufgrund von Einmalkosten, insbesondere für das aktienkursbasierte Vergütungsprogramm,

Jahr 2020. Im Jahr 2021 hat SFC Aufträge für 6.500 Brennstoffzellen erhalten (+83% J/J). Für 2022 rechnet SFC mit einem Umsatz von EUR75 Mio. bis EUR83 Mio. (was einem jährlichen Wachstum von 17 bis 29 % entspricht), einem bereinigten EBITDA von EUR6,0 Mio. bis EUR9,1 Mio. und einem bereinigten EBIT von EUR1,6 Mio. bis EUR2,9 Mio. Im Jahr 2021 hat sich der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht und beläuft sich auf fast EUR31 Mio. (JE20: EUR10 Mio.). Der Auftragseingang seit Anfang 2022 war sehr hoch und belief sich auf EUR34 Mio., so dass sich der Auftragsbestand Ende Februar 2022 auf ca. EUR56 Mio. bis EUR59 Mio. belief. SFC plant daher eine Verdopplung der Produktionskapazitäten in Deutschland und den Aufbau einer neuen Brennstoffzellenproduktionslinie in Rumänien. Angesichts der stetig steigenden Nachfrage nach den umweltfreundlichen Stromerzeugern und Energiemanagementlösungen von SFC halten wir an unserer Wachstumsprognose fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt weiterhin zu einem Kursziel von EUR44. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 44.00 price target.

Abstract: SFC has published its 2021 annual report and held a conference call. Final figures matched preliminary numbers. Revenue rose 21% y/y to EUR64m, and adjusted EBITDA more than doubled from EUR2.9m to EUR6.2m. Due to one-off costs, especially the stock appreciation rights programme, of EUR7.0m, EBITDA was EUR-0.8m versus EUR-1.0m in 2020. In 2021, SFC received orders for 6,500 fuel cells (+83% y/y). For 2022, SFC is guiding towards EUR75m to EUR83m in sales (implying annual growth between 17% and 29%), adjusted EBITDA of EUR6.0m to EUR9.1m, and adjusted EBIT of EUR1.6m to EUR2.9m. In 2021, the order backlog more than tripled y/y to almost EUR31m (YE20: EUR10m). Order intake since the beginning of 2022 has been very strong and amounted to EUR34m resulting in an order backlog of ca. EUR56m - EUR59m at the end of February 2022. SFC thus plans to double production capacity in Germany and set up a new fuel cell production line in Romania. Given the steadily increasing demand for SFC's environmentally friendly power generators and power management solutions, we stick to our growth forecast. An updated DCF model still yields a EUR44 price target. We confirm our Buy recommendation.

