Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hin...

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AGISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 02.04.2020 Kursziel: 9,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 23.03.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,40.

Zusammenfassung: SFC Energy hat endgültige Zahlen für 2019 veröffentlicht, die den vorläufigen entsprachen. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 5% auf EUR59 Mio. und das EBIT auf EUR-1,3 Mio. gegenüber EUR+1,3 Mio. im Jahr 2018 zurück. Das Nettoergebnis fiel von EUR0,0 Mio. auf EUR-1,9 Mio. SFC zog seine Prognose vom 11. Februar aufgrund der durch Sars-CoV-2 ausgelösten globalen Rezession und niedrigerer Ölpreise zurück. Das Unternehmen geht nunmehr für 2020 davon aus, dass Umsatz und Profitabilität deutlich geringer ausfallen werden als im Vorjahr. Wir erwarten ein sehr schwaches Q2, ein schwaches Q3 und eine Erholung im vierten Quartal. Wir haben unsere Prognosen bereits nach der Rücknahme der SFC-Guidance angepasst (siehe Kommentar vom 23. März). Wir betonen, dass unsere Schätzungen ein hohes Maß an Unsicherheit enthalten, da wir die weitere Entwicklung der Sars-CoV-2-Pandemie und die Schwere der globalen Rezession nicht vorhersagen können. Angesichts der hervorragenden Wettbewerbsposition von SFC und der starken Bilanz (Eigenkapitalquote: 55%, Cash-Position: EUR21 Mio., Netto-Cash-Position: EUR6 Mio.) sehen wir SFC in einer guten Verfassung, um die globale Rezession zu überstehen. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung und das Kursziel von EUR9,40.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 9.40 price target.

Abstract: SFC Energy published final 2019 figures which matched the preliminary numbers. Sales declined 5% y/y to EUR59m and EBIT to EUR-1.3m versus EUR+1.3m in 2018. Net income fell from EUR0.0m to EUR-1.9m. SFC withdrew its guidance of 11 February due to the Sars-CoV-2-induced global recession and lower oil prices. The company is now guiding towards significantly lower revenues and profitability in 2020 than in the previous year. We expect a very weak Q2, a weak Q3, and recovery in Q4. We have already adjusted our forecasts following SFC's guidance withdrawal (see comment of 23 March). We note that our estimates contain a high level of uncertainty, as we cannot forecast the further development of the Sars-CoV-2 pandemic and the severity of the global recession. Given SFC's excellent competitive position, the strong balance sheet (equity ratio: 55%, cash position: EUR21m, net cash position: EUR6m), we see SFC in good shape to weather the global recession. We reiterate our Add recommendation and EUR9.40 price target.

