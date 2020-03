Original-Research: Signature AG (von Sphene Capital GmbH)

Original-Research: Signature AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Signature AG

Unternehmen: Signature AG

ISIN: DE000A2DAMG0

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 25.03.2020

Kursziel: EUR 2,10 (bislang EUR 3,60)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Gewinnwarnung und Kostensenkungsmaßnahmen

Die sich im Gefolge der gestrigen Umsatz- und Gewinnwarnung einstellende Kursreaktion halten wir für übertrieben, zumal das Unternehmen aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen nach u. E. auch in diesem Jahr profitabel sein wird. Auf dem aktuellen Kursniveau wird die Aktie auf Basis unserer angepassten Gewinnschätzungen 2020e mit einem KGV von 12,8x gehandelt. Durch die Anpassungen an unserem Prognosemodell verringert sich unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 2,10 von bislang EUR 3,60 je Aktie (Base Case-Szenario). Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Signature-Aktien.

Nachdem die meisten der für dieses Jahr in Aussicht gestellten Beratungsmandate zu Börsengängen und Kapitalmaßnahmen verschoben wurden, hat Signature gestern eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr ausgesprochen. Gleichzeitig wurde ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem Fixkosten im Personal- und Sachbereich gesenkt und geplante Investitionen verschoben werden sollen. Um die vorhandene Liquidität zu schonen, wird der Hauptversammlung überdies eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 (ursprünglich EUR 0,15 je Aktie) vorgeschlagen. Abhängig von der zeitlichen Dauer der COVID-19-Pandemie rechnet der Vorstand trotz dieser Maßnahmen mit einem in allen Bereichen 'sehr stark unter dem Vorjahr' liegenden Ergebnis.

Wir rechnen erst im zweiten Halbjahr 2020e mit einer sukzessiven Aufhebung der aktuellen Notmaßnahmen und daher für das laufende Geschäftsjahr 2020e nurmehr mit Erlösen in Höhe von EUR 0,420 statt bislang EUR 1,123 Mio. (-62,6%). Trotz eines pandemiebedingt erwarteten Umsatzrückgangs hat das Unternehmen bereits im Jahr 2018 bewiesen, auch bei Erlösen in dieser Größenordnung profitabel wirtschaften zu können. Wir erwarten in diesem Jahr ein operatives Ergebnis (EBIT) in der Größenordnung des Jahres 2018 und damit in Höhe von EUR 0,047 statt bislang EUR 0,344 Mio. (-86,3%). Obwohl die COVID-19-Pandemie im zweiten Halbjahr 2020e dem allgemeinen Consensus zufolge abflauen sollte, haben wir auch unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2021e, wenn auch mit prozentual rückläufiger Wirkung, angepasst.

