Original-Research: Signature AG (von Sphene Capital GmbH)

Original-Research: Signature AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Signature AG

Unternehmen: Signature AG

ISIN: DE000A2DAMG0

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 26.08.2020

Kursziel: EUR 3,30 (bislang EUR 3,10)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Das Beteiligungsportefeuille füllt sich

In den vergangenen beiden Monaten hat sich Signature über seine 100%ige Tochter Capital Lounge an nunmehr drei Gesellschaften minderheitlich beteiligt: (1) an der Guardbox SE (16.07.2020), einem Anbieter mobiler, IT- unterstützter Tresore, (2) an der SPAYT SE (31.07.2020), einer auf den Android- und IOS-Betriebssystemen basierten Zahlungsplattform, und (3) gestern an der SolutIQ UG, einem im Jahr 2005 gegründeten Anbieter von IT- Lösungen im Bereich Smart Home. Der anteilige Wert des Beteiligungsportefeuilles, der durch zeitnahe Börsengänge zum Teil noch in diesem Jahr realisiert werden soll, beläuft sich damit nach Angaben der Gesellschaft auf rund EUR 3,9 Mio. bzw. EUR 3,56 je Aktie.

Der Erweiterung des Geschäftsmodells von Signature durch das Eingehen von Beteiligungen an potenziellen Börsenkandidaten tragen wir durch eine Anpassung unserer Unternehmensbewertungsmethode Rechnung. Unser Kursziel errechnet sich künftig aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (EUR 3,10 je Aktie, Base Case-Szenario) und dem von der Gesellschaft ermittelten Net Asset Value in Höhe von derzeit EUR 3,56 je Aktie, die wir für die Kurszielermittlung jeweils gleich gewichten. Damit heben wir unser Kursziel auf EUR 3,30 von bislang EUR 3,10 je Aktie an. Sollte es dem Unternehmen gelingen, weitere Beteiligungen ohne eine Verwässerung der Anteile der Signature-Aktionäre eingehen zu können, könnte sich mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial in der Aktie ergeben. Angesichts eines von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 179,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Signature AG.

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

