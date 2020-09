Original-Research: Signature AG (von Sphene Capital GmbH)

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Signature AG

Unternehmen: Signature AG

ISIN: DE000A2DAMG0

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 28.09.2020

Kursziel: EUR 3,30 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Weiteres IBO-Mandat

Signature hat am Freitag bekanntgegeben, für die Strukturierung einer weiteren Unternehmensanleihe mandatiert worden zu sein. Emittentin ist die Ramfort Vermögensverwaltung, eine auf den Erwerb von Büro- und Gewerbeimmobilien und Immobilienentwicklung spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Regensburg. Die Anleihe soll ein Volumen von bis zu EUR 20 Mio. aufweisen. Die von der Emittentin vereinnahmte Liquidität soll in den Ausbau des eigenen Immobilienbestands und in neue Entwicklungsprojekte investiert werden. Zum Teil soll die Anleihe durch die Eintragung von Grundschulden besichert werden. Die zukünftig an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Für Signature ergibt sich aus der Anleiheplatzierung ein Ertragspotenzial von Angabe gemäß bis zu EUR 0,8 Mio.

Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 3,30 je Aktie, das wir aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (EUR 3,10 je Aktie, Base Case-Szenario) und dem von der Gesellschaft angegebenen Net Asset Value in Höhe von derzeit EUR 3,56 je Aktie ermitteln. Sollte es dem Unternehmen gelingen, die beiden unlängst gewonnenen Börsengangmandate vollständig und zeitnah zu platzieren, könnte sich nach unserer Einschätzung mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial in der Aktie ergeben. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Signature AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21673.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

