Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG)

Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE0005751986

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.02.2020

Kursziel: 15,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Pierre Gröning

Vorläufige Zahlen: Ziele für 2019 dank starkem Schlussquartal in China deutlich übertroffen

SMT Scharf hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, die wie von uns antizipiert deutlich über der zuletzt kommunizierten Guidance liegen.

Umsatz und EBIT oberhalb unserer zuletzt angehobenen Schätzungen: Der Konzernerlös stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf über 75,0 Mio. Euro (> +6% yoy), womit nicht nur die im Oktober angepasste Prognose (65,0-67,0 Mio. Euro), sondern auch unsere jüngst angehobene Schätzung (73,7 Mio. Euro) und sogar die ursprüngliche Guidance (72,0-75,0 Mio. Euro) übertroffen werden konnte. Analog hierzu liegt auch das EBIT mit deutlich über 6,0 Mio. Euro (> +13% yoy) oberhalb des Unternehmensziels (jüngst: 4,5-5,0 Mio. Euro; ursprünglich: 5,5-6,0 Mio. Euro) und unserer bisherigen Erwartung (5,4 Mio. Euro).

Hauptgrund hierfür war ein deutlich stärker als befürchtetes Schlussquartal im wichtigen chinesischen Markt (ca. 40% Umsatzanteil). Dort hatte die Einführung neuer Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen von Maschinen im Einsatz unter Tage („China III“) in Q3/19 zu substanziellen Produktionsumstellungen und Lieferverzögerungen der benötigten Motoren geführt, während die Nachfrage nach Maschinen mit der bisherigen Motorengeneration („China II“) einbrach. Entgegen der Erwartungen haben zahlreiche Schlüsselkunden jedoch in Q4/19 aufgrund des dringenden Bedarfs an zusätzlicher Transportkapazität eine über den Erwartungen liegende Anzahl an Maschinen der alten Generation bestellt.

H1/20 dürfte von mangelnder Verfügbarkeit der neuen Motorenserie belastet sein: Trotz der unerwartet starken Nachfragebelebung in Q4/19 dürfte das Geschäft in China in H1/20 von der weiterhin fehlenden Verfügbarkeit der neuen Motoren gedämpft werden. Gemäß Vorstand wird derzeit mit einem Abschluss des Zulassungsprozesses und dem damit verbundenen Verkaufsstart in Q3/20 gerechnet, sodass sich fortan entsprechende Aufholeffekte bieten sollten. Mittelfristig könnte SMT Scharf u.E. vor dem Hintergrund des verpflichtenden Austauschs alter Maschinen ab 2021 sogar spürbar von den neuen Vorschriften profitieren. In Anbetracht der geringen Visibilität des weiteren Zulassungsprozesses und potenzieller Auswirkungen durch den Coronavirus positionieren wir uns im Prognosezeitraum jedoch zunächst konservativ und gehen für das laufende Geschäftsjahr von einem stabilen Konzernerlös und einer rückläufigen EBIT Marge aus. Letztere dürfte vor allem aus den Kosten für die Entwicklung und den Ramp-up der neuen Motorengeneration resultieren.

Fazit: Dank eines starken Schlussspurts hat SMT Scharf mit seinen Geschäftszahlen für das Jahr 2019 für eine positive Überraschung gesorgt. Wenngleich H1/20 angesichts der Herausforderungen in China durchwachsen ausfallen dürfte, bietet die neue Regulatorik vor Ort die Chance für entsprechende Nachholeffekte. Ungeachtet dieser temporären Schwankungen sind wir vom strukturellen Investment Case weiterhin überzeugt und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15,50 Euro.

