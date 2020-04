Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG)

Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE0005751986

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.04.2020

Kursziel: 14,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Pierre Gröning

Geschäftsbericht offenbart keine Überraschungen: Ziele für 2019 deutlich übertroffen, aber spürbare Einbußen in 2020 erwartet

Nach vorläufigen Zahlen Ende Februar hat SMT Scharf letzte Woche nun auch seinen Geschäftsbericht für 2019 vorgelegt. Wenngleich dieser die starke Performance des letzten Jahres final bestätigt, offenbart er auch, dass im aktuellen Geschäftsjahr wie von uns antizipiert mit einem spürbaren Umsatz- und Ergebnisrückgang gerechnet werden muss.

Starkes Schlussquartal in China prägt erfreuliches 2019: Mit einem Umsatzwachstum von 6,5% yoy auf 75,4 Mio. Euro und einem EBIT-Anstieg von 28,3% yoy auf 6,8 Mio. Euro lagen die Jahreswerte wie Ende Februar avisiert spürbar oberhalb der im Oktober angepassten Prognose (Umsatz: 65,0-67,0 Mio. Euro; EBIT: 4,5-5,0 Mio. Euro). Selbst die ursprüngliche Guidance (Umsatz: 72,0-75,0 Mio. Euro; EBIT: 5,5-6,0 Mio. Euro) konnte damit übertroffen werden. Ebenso waren unsere vorherigen Schätzungen mit einem Erlös von 73,7 Mio. Euro und einem EBIT von 5,4 Mio. Euro zumindest ergebnisseitig letztlich deutlich zu konservativ.

Wie von uns zuvor argumentiert lag der wesentliche Treiber hierfür in einer stärker als befürchteten Nachfrage im Schlussquartal in China (41,5% Umsatzanteil), durch die der Konzernumsatz in Q4/19 überdurchschnittlich um 8,4% yoy auf 25,7 Mio. Euro stieg. Dank der hierdurch einsetzenden Skaleneffekte (EBIT-Marge in Q4/19: +310 BP yoy auf 10,3%) sowie einer ganzjährig strikten Kostendisziplin (Materialaufwandsquote: -640 BP yoy auf 52,4%) konnte SMT Scharf seine Profitabilität erfreulich überproportional erhöhen.

Prognosebericht deutet Erwartung spürbarer Einbußen in 2020 an: Gemäß der publizierten Guidance erwartet der Vorstand im laufenden Jahr einen Konzernumsatz von 72,0 bis 75,0 Mio. Euro sowie ein EBIT von 5,5 bis 6,0 Mio. Euro. Dieses Szenario basiert jedoch auf den Planungen vor Ausbruch des Coronavirus, dessen Auswirkungen laut Prognosebericht derzeit noch nicht zuverlässig quantifiziert werden können. Wohlgemerkt deuten die dort enthaltenen Ausführungen darauf hin, dass SMT Scharf die negativen Folgen der Pandemie deutlich spüren sollte. Neben behördlichen Standortschließungen in Südafrika und Kanada dürfte vor allem das Geschäft in China empfindlich betroffen sein. Dort sind die meisten Schlüsselkunden nach dem mehrwöchigen Stillstand der Bergbautätigkeit von Januar bis Ende März weiterhin erst dabei, ihre Prozesse sukzessive hochzufahren. Als Resultat ist gemäß Management in Q1/20 mit keinen wesentlichen Umsatzbeiträgen aus China zu rechnen (Q1/19: 6,6 Mio. Euro), die auch im weiteren Jahresverlauf wohl nur teilweise aufholbar sind. Folglich rechnen wir damit, dass der Vorstand seine Prognose bei Erlangung einer höheren Visibilität nach unten anpassen wird. Wir haben uns bereits in unserem letzten Comment (24.03.2020) entsprechend konservativer positioniert, sodass unsere aktuellen Schätzungen deutlich unterhalb der Guidance liegen.

Fazit: Nach einem starken Jahr 2019 dürfte SMT Scharf angesichts der „Coronakrise“ in diesem Jahr spürbare Einbußen erleiden. Im Kernmarkt China sollte dank regulatorischer Treiber (verpflichtender Einsatz von Maschinen mit neuer Motorengeneration) ab 2021 jedoch eine Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen. Wir bestätigen das Rating mit einem leicht reduzierten Kursziel von 14,50 Euro infolge höherer Prognosen für den Zinsaufwand.

