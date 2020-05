Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG)

Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE0005751986

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.05.2020

Kursziel: 13,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Pierre Gröning

Q1-Bericht bestätigt schwachen Jahresauftakt, offenbart mit einer erfreulichen Auftragsentwicklung jedoch auch Positives

Der gestern veröffentlichte Q1-Bericht von SMT Scharf hat die Ende April kommunizierten Vorabzahlen im Wesentlichen bestätigt.

Umsatz und Ergebnis von erheblichen Belastungen durch Coronavirus geprägt: Während der Konzernumsatz mit 10,7 Mio. Euro (-28,5% yoy) dem vorläufig berichteten Niveau entsprach, lag das EBIT mit -2,1 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro) marginal unterhalb des vorab gemeldeten Werts (-2,0 Mio. Euro). Wie prognostiziert waren die operativen Einbußen am stärksten in China spürbar, wo infolge der Stilllegung der Bergbautätigkeit von Mitte Januar bis Ende März lediglich ein Erlös von 1,7 Mio. Euro (-74,2% yoy) erzielt werden konnte. Auch die Beiträge aus Polen (-30,0% yoy auf 1,4 Mio. Euro) und (Süd-)Afrika (-8,8% yoy auf 1,2 Mio. Euro) waren signifikant rückläufig, was in Summe von der positiven Entwicklung in Russland (+24,1% yoy auf 3,6 Mio. Euro) nicht kompensiert werden konnte.

Entsprechend unserer Erwartung haben sich die Folgen der aktuellen Krisensituation sowohl auf das Neuanlagen- (-11,5% yoy auf 5,4 Mio. Euro) als auch das margenstarke After-Sales-Geschäft (-39,4% yoy auf 4,0 Mio. Euro) erstreckt, das in Anbetracht der global reduzierten Bergbauaktivität momentan unter Rückgängen bei der Nachfrage nach verschleißbedingten Instandhaltungsmaßnahmen leidet.

Erhöhter Auftragsbestand spiegelt Projektverzögerungen wider: Entgegen der meisten operativen Kennzahlen konnten der Auftragseingang mit 15,1 Mio. Euro (+4,1% yoy) sowie insbesondere der Auftragsbestand mit 29,4 Mio. Euro (+51,5% yoy) deutlich zulegen, was einer starken Book-to-Bill-Ratio von 1,4x und damit dem höchsten Wert der letzten sechs Quartale entspricht. Wir werten dies als positives Zeichen dafür, dass die strukturelle Nachfrage auf der Kundenseite weiterhin intakt ist und geplante Projekte lediglich verzögert umgesetzt anstatt vollständig storniert werden. Die Auftragsentwicklung birgt somit die Chance, dass im restlichen Jahresverlauf Nachholeffekte einsetzen und SMT Scharf in den folgenden Quartalen eine bessere umsatz- und ertragsseitige Run-Rate erzielen kann. Folglich bestätigte der Vorstand die Ende April angepasste Guidance, die einen Konzernerlös von 55,0 bis 57,0 Mio. Euro sowie ein EBIT von -1,4 bis -1,6 Mio. Euro vorsieht. Auch wir halten diese Bandbreiten weiterhin für realistisch, wenngleich wir uns in Anbetracht der eingeschränkten makroökonomischen Visibilität derzeit am unteren Ende positioniert haben.

Fazit: Wie erwartet ist der Jahresauftakt für SMT Scharf im „coronabedingten“ Krisenumfeld schwach ausgefallen. Trotz des kurzfristig überwiegend pessimistischen Ausblicks bieten der stark gestiegene Auftragsbestand und die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit in China jedoch auch erfreuliche Erkenntnisse. Der grundlegende Investment Case hat sich seit unserem letzten Comment nicht verändert, sodass wir unsere Kaufempfehlung für langfristig orientierte Investoren mit unverändertem Kursziel bestätigen.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20795.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.