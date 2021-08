Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG)

Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE0005751986

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.08.2021

Kursziel: 15,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Halbjahresbericht bestätigt vorab kommunizierten Aufschwung von Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal

SMT Scharf hat am vergangenen Freitag seinen H1-Bericht veröffentlicht, der die vor rund 3 Wochen avisierte Verbesserung der operativen Lage im Wesentlichen bestätigt.

[Tabelle]

Neuanlagen- ebenso wie After-Sales-Geschäft mit deutlichem Anstieg gegenüber Vorjahr: Sowohl der Konzernerlös als auch das EBIT lagen gemäß Bericht jeweils leicht unter den vorab kommunizierten vorläufigen H1-Werten (Umsatz: 31,4 Mio. Euro; EBIT: 3,2 Mio. Euro). Ursächlich hierfür ist ein zum Stichtag noch nicht vollständig ausgeführtes Projekt in China. Die insgesamt überaus erfreuliche Entwicklung wird dadurch jedoch keineswegs getrübt.

Wie von uns erwartet konnten im zweiten Quartal sowohl das Neuanlagen- (+70,4% yoy; Umsatzanteil: 50,6%) als auch das margenstarke After-Sales-Geschäft (+40,2% yoy; 49,4%) signifikant zulegen. Geographisch betrachtet erstreckten sich die Zuwächse auf nahezu alle für den Konzern wesentlichen Regionen, wobei China mit einem Beitrag von 5,9 Mio. Euro (+20,4% yoy) bzw. einem Anteil von knapp 30% trotz der weiterhin ausstehenden Zulassung der China-III-Maschinen wieder zum wichtigsten Absatzmarkt von SMT Scharf aufgestiegen ist. Lediglich Russland konnte mit einem Rückgang von -6,1% yoy auf 4,6 Mio. Euro (Anteil: 23,0%) nicht mit den anderen Hauptmärkten mithalten, da SMT Scharf dort im letzten Jahr noch von signifikanten Erlösen aus bestehenden Altprojekten profitierte.

Anhaltend hoher Auftragsbestand lässt auf weitere Wachstumsimpulse hoffen: Trotz des starken Umsatzanstiegs im ersten Halbjahr markierte der Auftragsbestand per 30.06. mit 45,1 Mio. Euro (+37,9% yoy) den zweithöchsten Stand der Unternehmensgeschichte (vs. 48,3 Mio. Euro per Ende Q1/21) und lag damit nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Wesentlicher Bestandteil hiervon sind u.E. unverändert insbesondere Bestellungen für Maschinen in China, die mit der neuen lokalen Emissionsrichtlinie „China III“ kompatibel sind. Deren Zulassung durch die chinesischen Behörden erwartet der Vorstand nach jüngsten Aussagen noch im aktuell laufenden dritten Quartal, sodass sich zumindest ein Teil des Auftragsbestands noch in diesem Jahr materialisieren sollte. Wie in unserem letzten Comment (29.07.) erwähnt könnte dies dazu führen, dass die kürzlich angehobene Jahresprogose (Umsatz: 72-77 Mio. Euro; EBIT: 5-6 Mio. Euro) erneut zu konservativ ist, da diese ausdrücklich ohne „China-III“-Umsätze geplant wurde.

Fazit: Die finalen H1-Zahlen haben den vorab avisierten operativen Aufschwung bestätigt, während sich der grundlegende Investment Case seit unserem jüngsten Comment nicht verändert hat. Insofern bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22787.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.