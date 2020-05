Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^

Erhebliche Belastungen durch Coronavirus erfordern Anpassung der Jahresziele nach vorläufigen Q1-Zahlen

SMT Scharf hat vergangene Woche vorläufige Q1-Zahlen veröffentlicht, die aufgrund deutlicher Einbußen durch die Coronavirus-Pandemie signifikant unter den Vorjahreswerten liegen. Auch die kommenden Monate dürften nach aktueller Einschätzung des Vorstands zunächst keine spürbare Erholung bieten, sodass die Jahresziele angepasst wurden.

Umsatz und EBIT in Q1 deutlich unterhalb des Vorjahres: Als Resultat starker operativer Beeinträchtigungen blieben sowohl der Umsatz mit 10,7 Mio. Euro (-28,2% yoy) als auch das EBIT mit -2,0 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro) im Auftaktquartal deutlich hinter der letztjährigen Vergleichsbasis zurück. Besonders empfindlich betroffen war wie von uns bereits argumentiert das Geschäft im größten Absatzmarkt China (ca. 40% Umsatzanteil), wo die Bergbautätigkeit der meisten Schlüsselkunden aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus von Mitte Januar bis Ende März weitgehend stillstand. Daneben mussten auch die Standorte von SMT Scharf in Südafrika (7%) und Kanada (9%) nach behördlichen Anordnungen für mehrere Wochen schließen. Hieraus haben sich neben Einschränkungen der Vertriebsmöglichkeiten und Verzögerungen bereits geplanter Investitionsprojekte bei Kunden auch länderübergreifende Rückgänge bei der Nachfrage nach verschleißbedingten Instandhaltungsmaßnahmen ergeben. Davon dürfte sowohl das Neuanlagen- als auch das für gewöhnlich höhermargige After-Sales-Geschäft negativ tangiert gewesen sein.

Guidance stärker als erwartet nach unten korrigiert: In Anbetracht des angespannten Marktumfelds und der weiterhin geringen Visibilität hat der Vorstand seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr signifikant gesenkt und erwartet nunmehr einen Konzernerlös von 55,0 bis 57,0 Mio. Euro (bisher: 72,0 bis 75,0 Mio. Euro) sowie ein EBIT von -1,4 bis -1,6 Mio. Euro (bisher: 5,5 bis 6,0 Mio. Euro). Wenngleich wir eine Anpassung der Guidance bereits Mitte März antizipiert und uns folglich deutlich unterhalb der bisherigen Jahresziele positioniert hatten, wiegen die Einbußen auf Basis der nun kommunizierten Bandbreiten schwerer als von uns erwartet. Wir haben unsere Schätzungen daher nochmals angepasst.

Fazit: Das Geschäftsjahr 2020 dürfte sich für SMT Scharf aufgrund der 'Coronakrise' als ein Jahr substanzieller Umsatz- und Ergebniseinbußen herausstellen. Kurzfristig hängt das Sentiment der Aktie u.E. nun maßgeblich davon ab, wie schnell die kundenseitige Investitionsbereitschaft nach Umsetzung der wirtschaftlichen Lockerungen in den jeweiligen Zielmärkten zurückkehrt und (bereits) verzögerte Projekte wieder vorangetrieben werden können. Ungeachtet der geringen Visibilität für die kommenden Monate halten wir die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens jedoch weiterhin für attraktiv. So dürfte SMT Scharf u.a. als einer der Marktführer von der Einführung der neuen Motorenregulatorik in China ('China III') profitieren, nach der ein Austausch bisher verwendeter Maschinen ab dem Jahr 2021 verpflichtend ist. Für langfristig orientierte Investoren bietet das aktuelle Kursniveau daher unserer Ansicht nach weiterhin eine interessante Kaufgelegenheit. Wir bestätigen das Rating mit einem reduzierten Kursziel von 13,50 Euro.

