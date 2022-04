Original-Research: Splendid Medien AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Splendid Medien AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Splendid Medien AG

Unternehmen: Splendid Medien AGISIN: DE0007279507

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.04.2022 Kursziel: 2,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Splendid schließt Geschäftsjahr 2021 mit leichtem Umsatz- und deutlichem Ergebniswachstum ab

Splendid hat jüngst den Geschäftsbericht 2021 sowie die Jahresziele 2022 veröffentlicht.

Umsatz erwartungsgemäß leicht über Vorjahr: Der Konzernerlös stieg um 2,8% yoy auf 44,7 Mio. Euro und lag damit im Rahmen der Guidance ('leicht über Vorjahr') sowie unserer Erwartung (44,4 Mio. Euro). Auf Segmentebene verzeichnete der Bereich Content einen Anstieg um 5,4% yoy auf 39,4 Mio. Euro (Anteil: 88,0%), wohingegen das Segment Services um 12,0% auf 5,4 Mio. Euro rückläufig war (Anteil: 12,0%). Letzteres lag an geringeren Aufträgen für die Synchronisation von Spielfilmen und Serien, was primär an der Corona-bedingt geringeren Anzahl an Produktionen lag. Im Segment Content entwickelte sich v.a. der Bereich Auftragsproduktionen mit einem Wachstum von 54,4% yoy auf 4,2 Mio. Euro sehr erfreulich. Zurückzuführen ist dies auf die Produktion von 'Die Wollnys' für RTLZWEI. Ebenfalls positiv fiel das Wachstum im digitalen Vertrieb aus (+4,3% yoy auf 9,3 Mio. Euro). Darin enthalten sind neben der Auswertung von lizensiertem Content über alle relevanten Streaming-Plattformen auch Erlöse aus dem B2B-VoD-Geschäft mit freenet. Auch im Kinoverleih erzielte Splendid trotz anhaltender Corona-Beschränkungen einen Anstieg um 6,2% yoy auf 2,1 Mio. Euro. Besonders erfolgreich war die Familienkomödie 'De Nog Grotere Slijmfilm', die Splendid mit dem niederländischen Produktionshaus NewBe produzierte.

EBIT mit deutlich überproportionalem Wachstum: Auf Ergebnisebene erzielte Splendid einen signifikant überproportionalen Anstieg des EBITs um 90,1% yoy auf 3,0 Mio. Euro (MONe: 2,9 Mio. Euro). Die EBIT-Marge beträgt damit 6,6% (Vj.: 3,6%). Hintergrund dieses starken Anstiegs ist zugegebenermaßen eine im Vorjahr angefallene Wertberichtigung auf den Firmenwert der Splendid Studios (3,0 Mio. Euro). Bereinigt um diesen Effekt wäre das EBIT in 2022 u.a. aufgrund erhöhter Herausbringungskosten in der Kinoverwertung unter Vorjahr geblieben. Das Nettoergebnis fiel mit 2,4 Mio. Euro (Vj.: -0,2 Mio. Euro) hingegen deutlich besser aus als von uns antizipiert (MONe: 1,4 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies u.a. auf eine schnellere Rückführung von Bankverbindlichkeiten, wodurch der Zinsaufwand um 0,3 Mio. Euro geringer ausfiel. Darüber hinaus fiel der Steueraufwand aufgrund genutzter Verlustvorträge um 0,5 Mio. Euro niedriger als von uns prognostiziert aus.

Guidance 2022 scheint gut erreichbar: Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand einen Umsatz von 42,0 bis 45,0 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 2,0 und 3,0 Mio. Euro. Grund für den relativ großen Korridor ist die fortwährende Unsicherheit im Zusammenhang mit der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen u.a. auf das Produktionsgeschäft. Wir liegen mit unseren Prognosen innerhalb der Bandbreiten, sehen diese als gut erreichbar an und fühlen uns daher komfortabel positioniert.

Fazit: Splendid hat 2021 erwartungsgemäß gut abgeschlossen und ist u.E. aussichtsreich positioniert, um die Jahresziele 2022 zu erreichen. Vor dem Hintergrund des nach wie vor günstigen Bewertungsniveaus bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem nach Fortschreibung des DCF-Modells erhöhten Kursziel von 2,40 Euro (zuvor: 2,00 Euro).

