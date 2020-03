Original-Research: SPORTTOTAL AG (von Montega AG)

Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG

Unternehmen: SPORTTOTAL AG

ISIN: DE000A1EMG56

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: n.a.

seit: 18.03.2020

Kursziel: n.a.

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

SPORTTOTAL erzielt wichtigen Teilerfolg zur Finanzierung des Ausbaus der Streaming-Plattform

SPORTTOTAL hat jüngst eine 10%-Kapitalerhöhung beschlossen und damit den Aktionärskreis um einen finanzkräftigen Investor erweitert.

Bruttoemissionserlös von rund 2,9 Mio. Euro: Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch die Ausgabe von 2.613.404 Neuen Aktien auf rund 28,7 Mio. Euro erhöht. Das Bezugsrecht wurde ausgeschlossen, so dass sämtliche Neue Aktien von der Obotritia Capital KGaA, dem Investmentvehikel von Rolf Elgeti, zu einem Ausgabepreis von 1,10 Euro gezeichnet werden. Der Mittelzufluss beträgt rund 2,9 Mio. Euro und sollte laut Unternehmen in den nächsten Tagen erfolgen. Dies ist für SPORTTOTAL aufgrund der Ende 2019 beendeten Partnerschaft mit der Fuchs Group sowie der damit gescheiterten Finanzierungslösung für die angestrebte EU-Expansion sehr wichtig. Das Unternehmen wies per 30.10.19 Liquide Mittel i.H.v. 8,5 Mio. Euro aus (Cashburn H1/19: 2,6 Mio. Euro). Durch den Mittelzufluss dürfte sich auf der einen Seite nun die Flexibilität hinsichtlich der Vorfinanzierung von VENUES Projekten sowie der Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen bei sporttotal.tv etwas erhöhen. Auf der anderen Seite benötigt SPORTTOTAL für die EU-Expansion in den nächsten Jahren u.E. rund 40 Mio. Euro, sodass die Finanzierung nach wie vor nicht vollumfänglich gesichert ist.

Unsicherheit der weiteren Finanzierung überschattet operative Fortschritte: Wir haben die 10%-Kapitalerhöhung in unserem Bewertungsmodell berücksichtigt. Da die Liquiden Mittel in Abhängigkeit des Rollout-Tempos sowie der Weiterentwicklung der Streaming Plattform u.E. nur bis Q3/20 ausreichen, steht für uns die Präsentation einer neuen Strategie zur Finanzierung der EU-Expansion weiterhin im Fokus. Neben diesem zentralen Aspekt sind jedoch auch Erfolgsmeldungen im VENUES-Segment wichtig, da SPORTTOTAL durch Verschiebungen im Rennstreckenprojektgeschäft die Jahresziele im November massiv reduzieren musste. Neuigkeiten bzgl. der avisierten Großprojekte im Mittleren Osten sowie in Brasilien dürften für Klarheit hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr sorgen. Allerdings könnte das schlechte Sentiment für Veranstaltungen durch das Coronavirus auch auf die VENUES-Projektvergabe, das ADAC TOTAL Zurich 24h-Rennen oder auch die Corporate Events für z.B. den Großkunden Porsche negative Auswirkungen haben. Wir haben unsere Prognosen daher etwas reduziert. Positiver Newsflow zu jüngst erzielten operativen Fortschritten, wie z.B. die Kooperation mit dem Fußball-Regional-Verband „Südwest“ oder dem belgischen Fußballregionalverband „association des clubs francophones de football (acff)“, rückte dadurch zuletzt in den Hintergrund und stellte keinen Treiber für die Aktie dar.

Fazit: Die Kapitalerhöhung ist für SPORTTOTAL ein wichtiger Teilerfolg und verschafft dem Management wertvolle Zeit, um eine neue Strategie zur Finanzierung der EU Expansion zu präsentieren. Darüber hinaus sind Erfolgsmeldung im Rennstreckenprojektgeschäft sowie Fortschritte bei der Monetarisierung der sporttotal.tv-Plattform für die Equity Story notwendig. Aufgrund der weiterhin bestehenden Finanzierungsunsicherheiten lassen wir das Rating vorläufig ausgesetzt.

