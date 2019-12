Original-Research: SPORTTOTAL AG (von Montega AG): n.a.

^

Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG

Unternehmen: SPORTTOTAL AGISIN: DE000A1EMG56

Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 23.12.2019 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Finanzierung der weiteren EU-Expansion nach Abkehr von der Partnerschaft mit der Fuchs Group wieder ungeklärt

SPORTTOTAL hat Ende letzter Woche verkündet, dass die Gesellschaft voraussichtlich bis Ende Q1/20 alle noch ausstehenden Aktien an der SPORTTOTAL International SA von der Fuchs Group (19,6%) und weiteren Minderheitsaktionären (29,4%) übernehmen wird und damit das Finanzierungsvorhaben mittels Reserved Alternative Investment Fonds nicht weiterverfolgt.

Wachstumsfinanzierung ungeklärt: Geplant war, die EU-Expansion der Streaming-Plattform sporttotal.tv durch eine Partnerschaft mit der Luxemburger Fuchs & Associés Group mit bis zu 250 Mio. Euro zu finanzieren. In mehreren Tranchen sollte Kapital von Family Offices und vermögenden Privatpersonen zur Finanzierung des Kamera-Rollouts ausgezahlt werden. Die erste Tranche im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich war ursprünglich für Februar dieses Jahrs avisiert worden. Aufgrund von Verzögerungen sowohl bei der Fondsauflage als auch bei der Gewinnung der Mittel, hatte sich die Auszahlung bereits deutlich verzögert.

Die gänzliche Abkehr von dieser Finanzierungsform kommt für uns jedoch überraschend und wirft Fragen hinsichtlich der Liquiditätslage auf. Per 30.10. betrugen die Liquiden Mittel noch 8,5 Mio. Euro (Cashburn H1/19: 2,6 Mio. Euro). Auf der einen Seite sollte die Vorfinanzierung der VENUES-Projekte damit abgedeckt sein. Auf der anderen Seite benötigt SPORTTOTAL für die angestrebte EU-Expansion in den nächsten Jahren u.E. etwa 40 Mio. Euro. Um das Rollout-Tempo in 2020 nicht deutlich reduzieren zu müssen, gehen wir innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate davon aus, dass SPORTTOTAL alternative Strategien zur Wachstumsfinanzierung präsentieren wird. Dabei kann es sich u.a. um Kapitalerhöhungen oder eine Fremdfinanzierung durch die Aufnahme von Darlehen handeln.

Auswirkungen auf unsere Prognosen: Im laufenden Jahr rechnet der Vorstand mit einem negativen Ergebniseffekt i.H.v. rund 1,0 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dieser primär auf Entwicklungskosten der Plattform, die eigentlich an die SPORTTOTAL International SA weiterberechnet werden sollten. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Übertragung der Anteile an der SPORTTOTAL International SA erst 2020 erfolgt und dies zu einem Liquiditätsabfluss im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich führt. Unsere Prognosen haben wir entsprechend für 2019 und 2020 angepasst.

Fazit: Verschiebungen im Rennstreckenprojektgeschäft zwangen SPORTTOTAL Ende Oktober zu einer deutlichen Gewinnwarnung. Neben den operativen Schwierigkeiten steht der Vorstand nun zusätzlich vor der Herausforderung, eine alternative Strategie zur Finanzierung der europaweiten Expansion der Streaming-Plattform sporttotal.tv zu präsentieren. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten setzen wir das Rating vorläufig aus.

