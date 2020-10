Original-Research: STEICO SE (von Montega AG)

Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Verkaufen

seit: 15.10.2020

Kursziel: 41,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese

Q3-Zahlen untermauern die starke Positionierung inmitten ungebrochener Wachstumstrends - Kurspotenzial aber überreizt

STEICO hat gestern starke Q3-Zahlen veröffentlicht, die im Einklang mit der nach wie vor positiven Entwicklung der europäischen Bauwirtschaft stehen und unsere Prognose bezogen auf die Profitabilität übertreffen konnten. Angesichts der bislang erfreulichen operativen Performance erhöhte das Unternehmen erneut die Jahresziele und erwartet nunmehr ein Umsatzwachstum von 5 bis 7% (zuvor: 0-5%) und eine EBIT-Marge in der Spanne zwischen 10,5 und 11,5% (zuvor: 8,5-9,5%).

Dank der weiterhin intakten Marktreiber im Bausektor und der hohen Nachfrage nach ökologischen Baustoffen konnte STEICO im dritten Quartal mit einem Umsatzniveau von 83,0 Mio. Euro den Vorjahrswert um +9,7% übertreffen, wobei wir von einer noch höheren Dynamik ausgingen (MONe: 86,2 Mio. Euro). Insbesondere in den europäischen Endmärkten führten vergleichsweise milde Corona-Einschränkungen der Baustellentätigkeit und strukturelle Trends zu starkem Wachstum (u.a. Deutschland: +16,9%; Frankreich: +11,4%), während die Umsätze in den Überseemärkten noch unter Vorjahr liegen (-13,9%).

Aufgrund der zu Q3/20 initiierten 3%-igen Preiserhöhungen im Segment der Dämmstoffe (knapp 65% Umsatzanteil nach 9M/20), begünstigender Produktmix- sowie positiver Wechselkurseffekte angesichts des nach wie vor schwachen Zlotys stieg das operative Ergebnis auf 12,3 Mio. Euro (+13,9% yoy; bereinigtes EBIT Q3/19: 10,8 Mio. Euro). Durch die stärker als von uns antizipierten Kosteneinsparungen (u.a. in der Beschaffung) sowie das überproportionale Wachstum in den margenstarken Produktsegmenten (Dämmstoffe, Furnierschichtholz) konnte die Profitabilität gegenüber Vorjahr noch einmal um 60 BP auf 14,8% ausgebaut werden, womit unsere Ergebnisprognose übertroffen wurde (MONe EBIT: 10,4 Mio. Euro; EBIT-Marge: 12,1%).

Vor dem Hintergrund intakter Wachstumstrends in der ökologischen Nische sollte STEICO auch im letzten Quartal in einem hohen Maße von Nachholeffekten profitieren, sodass die in Aussicht gestellten Ziele u.E. sogar am oberen Ende realistisch erscheinen. Wir haben unsere Prognosen diesbezüglich angepasst. Allerdings sehen wir das Wachstumspotenzial inzwischen ausreichend im Kurs eingepreist, zumal die Unsicherheit aufgrund von wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen, der US-Wahl sowie den Brexit-Verhandlungen hoch bleibt. Letzteres spielt für STEICO eine wichtige Rolle, da UK mit einem Umsatzanteil in 2019 von rund 11,7% insbesondere als Markt für Stegträger eine nicht unwesentliche Stellung einnimmt. Zudem rechnen wir mit einem zunehmenden Wettbewerb (u.a. Ankündigung massiver Erweiterungsinvestitionen beim Wettbewerber GUTEX), was das Margenpotenzial u.E. mittelfristig begrenzt.

Fazit: Nach der Vorlage erfreulicher Q3-Zahlen und unter Berücksichtigung der zunehmenden Visibilität für das Gesamtjahr haben wir unsere Schätzungen nach oben korrigiert. Trotz der starken operativen Entwicklung reflektiert die aktuell hohe Bewertung (KGV 2021e: 30,5x) u.E. mehr Chancen als Risiken, sodass wir die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 41,00 Euro auf „Verkaufen“ herabstufen.

