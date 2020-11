Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Verkaufen

^

Original-Research: STEICO SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu STEICO SE

Unternehmen: STEICO SEISIN: DE000A0LR936

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Verkaufen seit: 12.11.2020 Kursziel: 44,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte Meese

Investition in neuen Produktionsstandort adressiert anhaltend hohe Nachfrage und stärkt Marktführerschaft

STEICO hat jüngst den Erwerb eines Grundstücks nahe der deutsch-polnischen Grenze verkündet, auf dem die Errichtung eines weiteren Produktionsstandorts geplant ist. Die Finanzierung der neuen Anlage soll aus einem vorhandenen Konsortialkredit erfolgen.

Das Unternehmen plant auf dem erworbenen Grundstück ab Mitte 2021 die Errichtung eines neuen Werkes mit zwei Produktionslinien zur Herstellung von Holzfaser-Dämmstoffmatten sowie stabilen, druckfesten Holzfaser-Dämmstoffplatten aus dem Trockenverfahren. Neben dem Bau der Produktionsanlagen umfasst die Planung auch die Errichtung weiterer produktionsnotwendiger Gebäude sowie Infrastrukturarbeiten. Wenngleich STEICO hierbei wiederum einzelne Fertigungskomponenten nutzt, die bei vergangenen Gelegenheiten zu wirtschaftlich vorteilhaften Konditionen erworben wurden, rechnet das Unternehmen für das Projekt mit Gesamtinvestitionen zwischen 60 und 70 Mio. Euro. Die Produktionsaufnahme ist für Ende 2022 angesetzt, sodass in diesem Jahr planmäßig zwei Anlagen zur Dämmstoffproduktion anlaufen.

Insgesamt führt STEICO nunmehr an drei Standorten Erweiterungsinvestitionen für das Segment der Dämmstoffe durch und reagiert damit proaktiv auf potenzielle Produktionsengpässe und längere Lieferzeiten im Hinblick auf die ungebrochen starke Nachfrage. Durch die nun angekündigte Ausweitung der Fertigungskapazitäten ist es dem Unternehmen zudem möglich, die Position als Marktführer weiter zu festigen. Wenngleich STEICO bislang keine Angaben zur Kapazität der neuen Anlage gemacht hat, rechnen wir ab 2023 mit einem signifikanten Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Somit dürfte der Anteil der Dämmstoffe weiter zunehmen (2019: knapp 62% Umsatzanteil) und nach einem erfolgreichen Ramp-Up der Produktionslinien zu einer weiteren Margenausweitung führen (MONe EBIT-Marge Dämmstoffe >10%). Durch vorhandene Standortvorteile in Polen (u.a. gesicherter Holzbezug aus Staatsforst, Personalverfügbarkeit, potenziell begünstigende Ertragssteuer) können u.E. auch am neuen Standort umfassende Kostenvorteile generiert werden.

Um die positiven Wachstumsaussichten sowie die weiterhin starke Entwicklung des Marktumfelds zu reflektieren (aktuell Produktion an Kapazitätsgrenze), haben wir auch unsere kurzfristigen Prognosen überarbeitet. Dank der Position als Marktführer, intakter Nachfragetreiber inmitten eines regulatorisch vorteilhaften Umfelds (u.a. Green Deal der EU) und der zunehmenden Projektrealisierung in der Elementfertigung rechnen wir bei marginal höheren Erlösen mit einer nachhaltig verbesserten EBIT-Marge aufgrund von ergebniserhöhenden Effekten (nächste Preiserhöhung in H1/21 erwartet). Somit prognostizieren wir trotz Anlaufkosten und höherer Abschreibungen für die neuen Produktionslinien sowie der mittelfristigen Zunahme des Wettbewerbs nunmehr eine durchschnittliche EBIT-Marge von rund 11% p.a. bis 2023.

Fazit: Wir haben die Erweiterungsinvestition in unser Modell eingearbeitet und die positiven Ertragsperspektiven reflektiert. Dennoch halten wir trotz eines neuen Kursziels von 44,00 Euro (zuvor: 41,00 Euro) aufgrund der hohen Bewertung am Rating 'Verkaufen' fest

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21831.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°